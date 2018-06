La De Filippi parla del canna-gate ad Amici: il gesto per Francesco Monte

Maria De Filippi tira in ballo il canna gate dell’Isola dei Famosi durante la semifinale di Amici 17

Passano i mesi ma in tv si continua a parlare del canna-gate dell’Isola dei Famosi. Durante la semifinale di Amici 17 Maria De Filippi lo ha tirato in ballo dopo una battuta di Geppi Cucciari. Quando la comica sarda ha alluso “alla roba che qualcuno si è fumato fuori dagli studi tanto che potremmo dare un nuovo significato agli Amici di Maria”, la bionda conduttrice ha menzionato la polemica scoppiata lo scorso gennaio in Honduras. “Su quell’argomento Mediaset ha già dato tanto” ha replicato la De Filippi. Un chiaro riferimento alla querelle tra Francesco Monte e Eva Henger che non si è mai conclusa del tutto nonostante le accuse, le dichiarazioni e le prove di Striscia la notizia.

Maria De Filippi non ha menzionato Francesco Monte

Pur alludendo al canna-gate dell’Isola dei Famosi, Maria De Filippi ha preferito non fare nomi. Tanto meno quello di Francesco Monte, che la stessa conduttrice ha lanciato in tv qualche anno fa. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha infatti iniziato a lavorare nel piccolo schermo dopo la partecipazione a Uomini e Donne. Prima come corteggiatore di Teresanna Pugliese, poi come tronista. In qualche modo, dunque, la De Filippi ha cercato di non associare il canna-gate a Francesco, anche se è difficile non associare il tutto. Come fatto dagli utenti su Twitter, che hanno subito riportato a galla la vicenda.

Maria De Filippi e il canna-gate: la reazione sui social network

“In generale Mediaset ha dato” sto male: Maria che cita il canna-gate”, ha scritto qualcuno su Twitter. Mentre qualcun altro ha chiesto: “Francesco Monte dove sei?”.