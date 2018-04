Il Serale di Amici in onda ancora di sabato: Maria De Filippi è un po’ stufa

Maria De Filippi e Amici Serale al sabato: “Sono 4 anni che chiedo una collocazione diversa”

Tutte le ultime edizioni del Serale di Amici sono andate in onda di sabato sera, ma a quanto pare Maria De Filippi non ne può più. Nella conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del suo programma, la conduttrice di Canale5 ha così fatto sapere in merito alla programmazione tv riservatale: “(…) Trovo che Amici sia una miracolo. Sono almeno quattro anni che chiedo una collocazione diversa. Adesso Amici è un po’ cambiato, ha rimesso qualcosa di Amici 7 e, a maggior ragione, volevo un altro giorno“. Poi, la presentatrice del “Biscione” ha anche aggiunto: “Discuto solo su Amici. Non ho chiesto un giorno. Mi sarebbe dispiaciuto andare contro Carlo Conti, ma quando lui è andato contro di me ce la siamo vissuta serenamente“. Queste le parole rivolte a Giancarlo Scheri. Dal canto suo, il direttore di Canale5 ha replicato alla De Filippi ricordando i motivi per cui il Serale va in onda di sabato, ragioni di natura sia pubblicitaria sia editoriale: “Per una grande tv generalista – ha detto Scheri – Amici è un grandissimo show a livello internazionale, perfetto per il sabato. Non possiamo non avere Amici il sabato sera. E’ un sacrifico che chiediamo a Maria ogni anno. Il sabato è Maria De Filippi“. Questo il piccolo botta e risposta tra i due.

Amici 2018 Serale: Maria De Filippi svela tutte le novità

Nella conferenza stampa di presentazione di Amici 2018 Serale, Maria De Filippi ha anche rivelato tutte le altre novità sul programma di Canale5. La conduttrice ha precisato che in questa edizione “ci sarà più stupore“, aggiungendo nuovi dettagli circa il meccanismo di quest’anno. Qualche esempio? Il vincitore di puntata passerà di diritto all’appuntamento successivo e avrà anche il “potere” di salvare qualcuno dei concorrenti, indipendentemente dal colore della casacca. L’altra novità è lo studio in tre “scalini”, tanti quante sono le fasi delle singole puntate. Per la terza delle tre fasi a giudicare sarà la “commissione esterna” formata da sei giudici, tra cui anche Heather Parisi, che ha pubblicamente dichiarato di non aver mai visto la trasmissione e di non amare il genere talent show. Infine, dopo anni di differita il ritorno alla diretta, per evitare il fenomeno “spoiler” e dare spazio alle coreografie del nuovo direttore artistico, Luca Tommassini.

Il Serale di Amici torna alle origini: meno varietà e al centro i ragazzi

Insomma, Amici 17 in prima serata sembra andare verso un ritorno alle origini del format, con meno varietà (nonostante il cast e i super ospiti) e più centralità restituita ai ragazzi. L’unica cosa che pare mancare, stando a quello che chiede la De Filippi, resta un giorno diverso di messa in onda.