Maria De Filippi nuovamente criticata per Amici: le parole di Aldo Grasso

Maria De Filippi, Aldo Grasso di nuovo critico con la conduttrice di Amici

Maria De Filippi viene nuovamente criticata da Aldo Grasso. A distanza di soli due mesi dall’ultimo affondo, a proposito della conduttrice di Amici il famoso critico televisivo così scrive sulle pagine de Il Corriere della Sera. “Maria non esibisce doti artistiche, non ne ha o non ha bisogno“. “E’ l’incarnazione perfetta di Lisa Benjamenta (…): ‘Entra in aula e sale sulla cattedra con in mano una bacchetta bianca. Quando noi la vediamo entrare, ci alziamo tutti dai nostri posti. Lei picchia sul bordo del tavolo tre secchi colpetti imperiosi e la lezione incomincia“. Quindi, la sottolineatura: “Lisa insegna a servire, alcuni allievi imparano a comportarsi“. Poco prima, nel suo discorso Grasso lancia anche l’ennesima stoccata infuocata alla presentatrice Mediaset: “In realtà, a vincere, ancora una volta è stata Maria De Filippi con la sua straordinaria capacità di crearsi consenso. Non la ‘sporcano’ nemmeno i baci di Pio e Amedeo (…), nemmeno la direzione artistica di Luca Tommassini che fa tanto X Factor“.

Maria De Filippi, il commento su Amici e cosa disse di Aldo Grasso

C’è, però, chi non accetta questa visione di Maria De Filippi. Al contrario di quanto fatto da Aldo Grasso, non pochi notano i toni umani della conduttrice di Amici. Pare dirlo con decisione anche la stessa De Filippi. Nella conferenza stampa finale dell’ultima edizione del programma, infatti, la presentatrice tv ha così fatto sapere: “Non sono cambiata tanto, sono sempre la stessa con i ragazzi che portano un mondo di curiosità. Se non hai voglia di conoscerlo, sei distante da loro. Ma se parli e li ascolti, li senti più vicini di quanto possano sembrare“. Parole riferite all’esperienza del talent che dura da diciassette edizione, ma non alle ultime critiche del giornalista. Ultime critiche a cui il volto di punta di Canale5 per ora non ha risposto ed è probabile che non lo farà. Del resto, nel 2013 in una intervista a Il Fatto Quotidiano la numero 1 di Mediaset di Grasso così disse: “Un tempo ci parlavamo anche per telefono“. Poi, precisò in quel caso la star del Biscione, “devo aver perso ogni benevolenza dopo Uomini e Donne“, tanto che “altre volte mi sembra spudoratamente di parte“.

Finito Amici, la De Filippi va in vacanza!

Critiche di Aldo Grasso a parte, con la finale di Amici 2018 che ha incoronato Irama vincitore anche l’ultima edizione del talent è ufficialmente finita. E ora Maria De Filippi si dedica soltanto al relax, com’è giusto che sia dopo tanto lavoro. “Adesso penso solo alle vacanze“: così ha dichiarato ad Ansa la popolare conduttrice facendo un bilancio dell’ultima stagione tv da poco terminata.