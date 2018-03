Maretta Scoca, giudice di Forum, è morta: tv in lutto

È morta Maretta Scoca, giudice di Forum: scomparsa nella notte a 79 anni

Maria Concetta Scoca, detta Maretta e giudice di Forum, è morta all’età di 79 anni. La scomparsa è avvenuta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo. Nata nel 1938 a Roma, è stata giudice arbitro a Forum dal 2007. La sua attività più impegnata non si è però svolta sul piccolo schermo. Ha infatti ricoperto diversi incarichi nelle istituzioni come quella di Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia dall’ottobre 1998 al dicembre 1999, durante il governo D’Alema e Sottosegretario per le Attività e i Beni Culturali nel successivo governo Amato. Dal 2000 al 2001 è stata Vicepresidente della Commissione permanente Affari Costituzionali della Camera dei deputati.

Maretta Scoca: una vita politica e istituzionale attiva

Cresciuta in una famiglia di giuristi impegnati in politica, ha ottenuto anch’essa la laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti e la ciliegina della lode. Nel suo ambito era specializzata nel diritto della persona e della famiglia. Patrocinante in cassazione, si è sempre dedicata alla salvaguardia dell’unità familiare e alla tutela dei minori. Scoca è stata anche attiva nell’ambito dell’istruzione accademica dove ha insegnato ai corsi di specializzazione dell’Università La Sapienza di Roma e della LUMSA. Inoltre è stata membro laico del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, e rappresentante dei cattolici italiani alla Conferenza delle religioni pan-islamica tenutasi a Khartum nel 1994. Tra le altre cose, dal 2005 al 2008 è stata consigliere d’amministrazione della Consip, la centrale acquisti dello Stato.

Maretta Scoca: vita privata tra famiglia e letture

Maretta era sposata e madre di due figlie. Una di queste l’ha resa nonna, dando alla luce la nipotina Giorgia. Quando il lavoro le concedeva pause amava immergersi nella lettura e stare con gli animali, che amava molto (chi l’ha conosciuta fa sapere che era assai affezionata ai suoi due cani). Ricordiamo infine che la Scoca ha preso parte al programma, oggi condotto da Barbara Palombelli, dal 10 settembre 2007, nella sessione pomeridiana. Dal 2012, oltre a Lo sportello di Forum su Rete 4, ha partecipato anche alle puntate del format classico presente nel palinsesto di Canale 5.