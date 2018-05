Marco Liorni “cacciato” da La Vita in Diretta? Parla Francesca Fialdini

Francesca Fialdini parla di Liorni, fuori da La Vita in Diretta: “Nessuno manda via Marco. Ha scelto altri percorsi”

Marco Liorni “cacciato” da La Vita in Diretta? Su Instagram il dubbio corre veloce, così un utente decide di chiederlo direttamente a Francesca Fialdini. Sul social, infatti, qualcuno domanda alla conduttrice se Liorni sia stato “fatto fuori” dal programma di Rai1 e lei risponde chiarendo tutto. “Nessuno manda via Marco. Marco ha scelto di fare altri percorsi dopo 7 anni. Lo trovo normale. Sarà lui, e la RAI, a dire cosa accadrà. Anche perché io non ho la più pallida idea“. Queste le dichiarazioni rilasciate in rete dalla bionda presentatrice RAI.

Marco Liorni lascia La Vita in diretta: cosa condurrà?

Dunque, nessuno è stato “cacciato” da La Vita in Diretta. Infatti, secondo la versione dei fatti fornita da Francesca Fialdini Marco Liorni lascia il programma di Rai1 per sua scelta. La notizia, però, arriva dopo che qualcuno ha ipotizzato un “allontanamento non volontario” del conduttore dalla trasmissione. E dopo che, in quest’ultimo periodo, se n’è parlato sia come nuovo presentatore di Reazione a Catena (ma così non sarà) sia come nuovo volto de L’Eredità (anche in questo caso nulla da fare). Ma cosa farà Liorni nella stagione tv 2018-2019? Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che il giornalista condurrà qualcosa nel sabato pomeriggio di RaiUno. Sarà così?

Chi sono i conduttori di Vita in Diretta 2018-2019

Intanto, appurato l’addio di Liorni al programma, sembra confermata anche la notizia relativa ai due conduttori de La Vita in Diretta 2018-2019. Confermata al suo posto, da settembre prossimo Francesca Fialdini condurrà il pomeriggio di Rai1 insieme a Tiberio Timperi, già volto di Uno Mattina.