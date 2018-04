Marco Ferri ha rifiutato la naufraga fidanzata all’Isola perché gay? Parla lui

Isola, Marco Ferri incontra Cecilia Capriotti a Pomeriggio Cinque: ecco quello che è successo

Invitato a Pomeriggio Cinque, Marco Ferri oggi ha cercato di rispondere a chi, mentre lui si trovava all’Isola dei Famosi, lo ha tirato in ballo nelle scorse settimane da Barbara d’Urso. Marco Ferri è omosessuale? All’Isola dei Famosi c’era davvero una naufraga fidanzata che aveva perso la testa per lui? A queste e a tante altre domande simili il figlio di Riccardo Ferri ha cercato di controbattere, provando a mettere finalmente un punto alle tante polemiche che, di recente, lo hanno visto protagonista. In studio, insieme a lui, anche Cecilia Capriotti, una delle ex concorrenti del reality che per prima ha avuto tanto da ridire sull’atteggiamento di Marco Ferri all’Isola dei Famosi.

Isola, chi è la naufraga fidanzata che ha rifiutato Marco Ferri? La verità dell’ex naufrago

Una delle prima domande fatte da Barbaba d’Urso a Marco Ferri riguardava, nello specifico, le dichiarazioni rilasciate da Cecilia Capriotti al settimanale Chi. È vero che sull’Isola c’era una ragazza fidanzata che aveva perso la testa per lui? “Può essere che qualcosa io abbia notato” ha affermato Marco Ferri “Però io ho dei principi nella vita e uno dei miei principi fondamentali è che non voglio avere nulla a che fare con le donne fidanzante né sposate. Questa è la ragione per cui non ho fatto né farò questo nome”. Su questo, allora, sembrerebbe aver ragione Cecilia Capriotti. Sull’identità della donna invaghita di Marco però, come avete visto, nulla è stato aggiunto a quanto pare per una questione di privacy e rispetto.

Isola dei Famosi: Marco Ferri è omosessuale? L’ex naufrago risponde a Cecilia Capriotti

Un altro argomento saltato fuori durante Pomeriggio Cinque è stato quello riguardante la presunta omosessualità di Marco Ferri. Il figlio di Riccardo Ferri, come avrebbe fatto intendere più volte la Capriotti, è gay? “Io sono eterosessuale ma anche se fossi omosessuale qual è il fastidio che ti da questa cosa?” ha detto Ferri rivolgendosi a Cecilia. “Tu hai detto che io sono effemminato secondo i tuoi parametri” ha aggiunto poi lo stesso “Se per te un effemminato è una persona che non da un pugno in faccia ha una persona di un altro orientamento allora ci vorrebbero più uomini effemminati in questo mondo”.