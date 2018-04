Marco Ferri e Lory Del Santo sono stati insieme? No, il naufrago dell’Isola dei Famosi smentisce

Nessuna notte di passione tra Marco Ferri e Lory Del Santo. Il figlio di Riccardo Ferri ha confermato di aver trascorso una notte in compagnia dell’ex star del Drive In ma di aver semplicemente dormito insieme e nulla più. È successo 12 anni fa, quando l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva appena 18 anni. Tramite amici in comune, Marco si è trovato a Cannes – nel periodo del Festival del Cinema – con Lory. Tutti gli alberghi della città erano pieni e Ferri e la Del Santo si sono trovati a condividere una camera matrimoniale dopo una festa. I due hanno però solo dormito: non ci sono stati momenti di intimità, come insinuato da più di qualcuno.

Le dichiarazioni di Marco Ferri sulla notte passata con Lory

“Lory non ha detto bugie. Ero giovane, avevo 18 anni compiuti. Era un weekend, abbiamo dormito insieme. Ci siamo trovati a condividere la stessa camera dopo una festa a Cannes. Il nostro rapporto è rimasto nella sfera dell’amicizia” ha spiegato Marco Ferri a Domenica Live. Il modello e web influncer è rimasto stupito nell’apprendere che la Del Santo si ricordava di lui dopo così tanti anni.

Domenica Live: la replica di Lory Del Santo a Marco Ferri

“Non ci si può dimenticare di te. Eri in formissima all’epoca e lo sei anche oggi. Stupendo, io orgogliosissima di poter trascorrere un weekend con un ragazzo tanto bello. È stato un vero galantuomo. Sono abituata che quando dormo con un uomo devo difendermi. Non c’è mai stato un tentativo di approccio” ha replicato la showigirl.