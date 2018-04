Marco Ferri e Lidia Vella stanno insieme? La rivelazione dell’ex gieffina

Marco Ferri: dopo l’Isola dei Famosi si è messo con Lidia Vella? Lo scoop

Marco Ferri e Lidia Vella stanno insieme? Nell’ultima puntata di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, uno scoop riguardante l’Isola dei Famosi è stato lanciato proprio qualche minuto fa. Più che del reality, tuttavia, si è parlato di uno dei suoi ex concorrenti, ovvero di Marco Ferri. Chiamata in diretta l’ex gieffina Lidia Vella, infatti, a quest’ultima è stato chiesto se ci fossero novità nella sua vita sentimentale. Stando a quanto dichiarato dalla ragazza un nuovo flirt la starebbe tenendo impegnata ultimamente. Ma in tutto questo che cosa c’entra Marco Ferri? Ebbene, secondo gli indizi dati dalla Vella durante la trasmissione molti dei presenti hanno dedotto, forse sbagliando o forse no, che si trattasse proprio di Marco Ferri. Ma sarà vero?

Marco Ferri e Lidia Vella sono una nuova coppia? La versione dell’ex gieffina

Lidia Vella, stando a quanto dichiarato da lei stessa, pare si stia frequentando con un uomo in questo periodo. Secondo gli indizi da lei dati si tratta di ragazzo che ha già fatto un reality, più grande di lei e che vive a Milano (ma che non è di Milano). “Lidia ma ti stai vedendo con Marco Ferri?” le è stato chiesto allora all’ex concorrente del Grande Fratello. La sua risposta? La Vella ha più volte smentito anche se, tra una risata e l’altra, sembrava davvero volesse confermare il contrario. Noi ovviamente non possiamo sapere dove sta la verità e, quindi, al momento non possiamo fare altro che aspettare e vedere come si evolvono le cose.

Grande Fratello Nip 2018: Lidia Vella prossima concorrente?

Qualche settimana Lidia Vella aveva più volte dichiarato di essere pronta a rimettersi in gioco con un nuovo reality. Molti le avevano chiesto se, qualora le fosse stato proposto, la siciliana sarebbe stata disposta a rientrare nella Casa del Grande Fratello Nip. La risposta a questa domanda era stata affermativa ma, ad oggi, nessuna novità su questo fronte.