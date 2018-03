Marco Ferri in lacrime all’Isola dei Famosi: lo sfogo tra le braccia di Jonathan

Da quando Francesco Monte, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta hanno lasciato l’Isola dei Famosi Marco Ferri ha di fatto perso dei compagni di viaggio a cui molto si era affezionato. All’interno del reality, infatti, il naufrago molto aveva legato con loro e, adesso, pare non sentire di poter contare alla stessa maniera su gli altri concorrenti. Tra i rimasti, tuttavia, Marco Ferri ha instaurato un solido rapporto di amicizia con Jonathan Kashanian. Quest’ultimo però, a differenza sua, è riuscito ad instaurare un buon feeling anche con il resto del gruppo e questo, oggi, sembra far soffrire molto Ferri.

Marco Ferri piange all’Isola dei Famosi: Jonathan lo consola e asciuga le sue lacrime

A far scoppiare Marco Ferri sarebbe stata una raccomandazione fatta da Jonathan Kashanian in merito ad un cocco. Il figlio di Riccardo Ferri, infatti, per impiegare il proprio tempo aveva deciso di fare a fette il cocco che gli altri naufraghi avrebbero mangiato dopo pranzo. Le sue intenzioni, però, sembrerebbero non essere state capite da Jonathan che, rivolgendosi a Ferri, lo ha invitato a lasciar stare per evitare di infastidire gli altri naufraghi. Una piccola incomprensione che, come mostrato oggi durante il day time, ha fatto scoppiare in lacrime Marco Ferri. Quest’ultimo, in particolare, si sarebbe mostrato insofferente nei confronti di Jonathan che, a differenza sua, ha instaurato un bel rapporto con gli altri mentre lui con gli stessi ha diverse volte discusso in passato.

Marco Ferri all’Isola dei Famosi: “La cosa che mi manca di più è l’affetto”

“Cerco solo di guardarti le spalle” ha detto Jonathan a Marco Ferri cercando di spiegare la sua posizione all’amico. Quest’ultimo, però, ha spiegato a Jonathan che quello di cui ha bisogno non è protezione, ma affetto e appoggio. “La cosa che mi manca di più qui è l’affetto” ha difatti affermato il figlio di Riccardo Ferri in lacrime. A consolarlo, però, c’ha pensato proprio Jonathan che, dopo aver asciugato le sue lacrime, ha dichiarato alle telecamere: “Sono contento di aver visto questa parte di Marco […] Per me un uomo non è un uomo completo fino a quando non fa vedere il suo lato più fragile”.