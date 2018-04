Marco Ferry e Lory Del Santo sono stati insieme? Il figlio di Riccardo Ferri smentisce il bacio a Domenica Live

Continua a tenere banco il flirt tra Marco Ferri e Lory Del Santo. Un incontro, quello tra i due, risalente a più di dieci anni fa, quando il figlio di Riccardo Ferri era poco più che maggiorenne e non aveva ancora partecipato all’Isola dei Famosi. A Domenica Live l’amico di Francesco Monte ha smentito di aver baciato Lory Del Santo a casa sua. Marco ha dunque sbugiardato la showgirl che a Pomeriggio 5 aveva rivelato di aver avuto un momento di breve passione con il giovane Ferri.

Domenica Live: Marco Ferri sbugiarda Lory Del Santo

“Non c’è stato nessun bacio“, ha chiarito Marco Ferri a Barbara d’Urso. “Sono in imbarazzo a parlare di un passato così lontano. Il nostro rapporto – del tutto amichevole – è iniziato e finito in quel fine settimana a Cannes”, ha aggiunto Marco. Non è dello stesso avviso Lory, che ha assicurato di aver baciato il modello. “Lo ricordo bene, perché sei così preoccupato?“, ha chiesto l’ex protagonista del Drive In. Ma Marco ha continuato a negare: “Perché sei andata in tv a dire una cosa che non è vera? Ricordo tutte le donne che ho baciato nella mia vita. Sono state tutte significative”.

Scontro a Domenica Live tra Marco Ferri e Lory Del Santo

Nel mezzo della diatriba a Domenica Live Barbara d’Urso ha provato a instillare un dubbio: “Lory, forse hai sbagliato persona? Forse non era Marco Ferri quella persona che hai baciato a casa tua?”. Ma la Del Santo è più che sicura e non ha dunque rinnegato il bacio con Ferri che, dal canto suo, prosegue a negare. Quale sarà la verità?