Gessica Notaro vicina a Cristiano Caccamo di giorno e forte intesa con Marco Ferri la sera: sono solo amici o c’è dell’altro?

Le foto di un ballo passionale tra Marco Ferri e Gessica Notaro sono state pubblicate oggi dall’ultimo numero di Chi. I due sono solo amici o qui gatta ci cova? A sollevare questo dubbio è stato proprio il giornale di Alfonso Signorini che, a tal proposito, non ha potuto fare a meno di sottolineare una certa intesa tra i due. Intesa che, tuttavia, Gessica Notaro sembrerebbe avere anche con un altro volto noto nel mondo dello spettacolo, l’attore Cristiano Caccamo. Nella stessa pagina, infatti, sono state riportate altre immagini dove, nello specifico, veniva sottolineata una certa complicità tra l’ex concorrente di Ballando con le Stelle e Caccamo.

Gessica Notaro e Marco Ferri insieme: le foto pubblicate dal settimanale Chi

“Capri: grande feeling tra Gessica Notaro e Cristiano Caccamo” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. I due “A bordo piscina chiacchierano fitto fitto e si scattano selfie” è stato poi aggiunto ma, la sera, “Gessica si scatena in balli appassionati con Marco Ferri”. L’ex concorrente di Ballando è davvero “Pronta a farsi in due” come riportato dal settimanale? Le foto di Chi, ad onor del vero, non sembrerebbero far luce su nessun triangolo amoroso. Nessun bacio, abbraccio o atteggiamento compromettente, difatti, appurerebbe la teoria secondo la quale Gessica stia frequentando (sentimentalmente) due uomini diversi.

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme: Marco Ferri fuori dai giochi?

Restando in tema di triangoli amorosi, uno dei quali si è parlato tanto nelle scorse settimane è stato quello che ha visto coinvolti Marco Ferri, Elena Morali e Scintilla. Le notizie di gossip, infatti, individuavano in Marco la causa scatenante la rottura del fidanzamento tra l’ex pupa bionda e il comico di Colorado. Oggi, però, sembrerebbe essere tornato il sereno tra questi due. La Morali e Scintilla, infatti, pare siano tornati ufficialmente insieme.