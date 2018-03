Marco Ferri attacca Eva Henger e Cecilia Capriotti a Verissimo

Marco Ferri a Verissimo contro Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar

Ospite di Verissimo, Marco Ferri non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio di Riccardo Ferri ha dichiarato a Silvia Toffanin di non aver apprezzato certe accuse che hanno fatto soffrire la sua famiglia. Marco si riferisce al canna-gate esploso dopo le accuse di Eva ma pure alle insinuazioni della Capriotti sul rapporto con Jonathan. Senza contare le dichiarazioni di Aida, star dei reality show spagnoli, che ha conosciuto Ferri al Gran Hermano Vip e lo ha attaccato a Domenica Live, nel salotto di Barbara d’Urso. Una situazione che Marco non credeva possibile mentre si trovava in Honduras e che l’ha fatto arrabbiare una volta ritornato in Italia.

Marco Ferri: “La mia famiglia ha dovuto difendermi da accuse ingiuste”

“Non sono stato contento di sentire delle cose false sul mio conto. Dopo che si fanno tanti sacrifici all’Isola dei Famosi – dalla fame alle notti passate sotto la pioggia – non è bello tornare e vedere che il mio nome è stato associato a delle tematiche che poco c’entrano con il mio percorso in Honduras” ha detto Marco Ferri a Verissimo. “Mi fa male sapere che la mia famiglia ha sofferto e ha dovuto difendermi da accuse ingiuste. Non è stato facile far fronte a certe accuse” ha puntualizzato il modello. Quando Silvia Toffanin ha chiesto i nomi, l’ex naufrago non si è tirato indietro: “Parlo di Eva, di Cecilia, e di chi è arrivato dalla Spagna (Aida Nizar)”. Ferri ha chiarito:“Su di me sono state dette tutte cose false. A tempo debito smentirò tutte le cose su cui sono stato chiamato in causa”.

Marco Ferri è dimagrito ben 13 chili sull’Isola dei Famosi

A Verissimo Marco Ferri ha rivelato di aver perso parecchio peso all’Isola dei Famosi: ben 13 chili in 58 giorni.