Marco Ferri entra nell’agenzia del fratello di Francesco Monte

Marco Ferri dopo l’Isola dei Famosi entra nell’agenzia di Stefano Monte, il fratello di Francesco

Dopo l’Isola dei Famosi continua l’amicizia tra Marco Ferri e Francesco Monte. Tanto che il figlio di Riccardo Ferri una volta ritornato in Italia ha deciso di entrare nell’agenzia di Stefano Monte, il fratello di Francesco. L’annuncio è arrivato sulla pagina Instagram della Steve & More Consulting: “Siamo lieti di annunciarvi un nuovo membro della nostra Social Media Family: Marco Ferri”. Secondo le indiscrezioni, anche Paola Di Benedetto – nuova fidanzata di Francesco Monte – è entrata a far parte dell’agenzia ma al momento non ci sono stati ancora annunci ufficiali sulla Madre Natura di Ciao Darwin.

Cecilia e Jeremias Rodriguez hanno lasciato l’agenzia di Stefano Monte?

Fino a qualche mese fa facevano parte della Steve & More Consulting anche Cecilia e Jeremias Rodriguez, i fratelli di Belen nonché ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Stefano Monte – il proprietario dell’agenzia – era rispettivamente il cognato di Cechu e il migliore amico di Jeremias. Da qualche settimana, però, i due argentini non compaiono più sui profili social dell’agenzia e secondo i beninformati non ne fanno più parte. Per ora degli annunci ufficiali non sono ancora arrivati. Sarà la verità? Per il momento una cosa è certa: Marco Ferri è ufficialmente un membro della Steve & More Consulting.