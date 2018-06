Marco Carta in ospedale: il cantante non è stato bene e racconta ai fan cosa è successo

Pare che le brutte sensazioni palesate in questi giorni dai fan di Marco Carta sui social siano state confermate dal diretto interessato oggi stesso su Instagram. Il cantante di Amici, infatti, onde alimentare voci infondate sul suo conto ha preferito intervenire di persona, spiegando a questi ultimi il perché della sua assenza. A costringerlo a prendersi una pausa da tutto e da tutti pare siano stati degli imprevisti problemi di salute. Marco Carta infatti, come da lui stesso mostrato, pare sia finito in ospedale di recente. I motivi? Non è entrato molto nei particolari ma, come scritto nel messaggio ai fan, ci vorrà un po’ di tempo per rimettersi.

Marco Carta in ospedale tranquillizza i fan: “Sto bene non mollerò la presa”

“La mia assenza sui social stava diventando più chiassosa del silenzio stesso ed era inutile negare, siete la mia famiglia e con voi condivido tutto, gioie e dolori” ha scritto Marco Carta nel suo ultimo post su Instagram. “La prima cosa che voglio dirvi per non allarmare nessuno è che sto bene. Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non potrò dedicarmi al mio amato lavoro” ha poi specificato lo stesso “Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli, non mollerò la presa e tornerò più carico di prima”.

Marco Carta: “Non importa cosa ho avuto, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra”

Del suo ricovero Marco Carta non ha detto niente ma l’immagine condivisa, senza dubbio, è proprio quella di un lettino di ospedale. Sui motivi che lo avrebbero fatto stare male, come anticipato, non ha detto nulla ma, a tal proposito, si è limitato a scrivere: “Non importa cosa ho avuto, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra di questa stanza” firmato “Il Vostro leone”. Intanto, da parte nostra, a Marco un augurio di pronta guarigione.