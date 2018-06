Marco Borriello ha una nuova fidanzata: è Stefania Seimur

Marco Borriello: ecco la sua nuova fiamma Stefania Seimur

Sarà in edicola il 20 Giugno, l’esclusiva di Chi che presenta la nuova fiamma di Marco Borriello. Gabriele Parpiglia, su Instagram, ci regala una piccola anteprima di quello che vedremo e leggeremo sul settimanale. Marco Borriello è stato fotografato insieme a una nuova ragazza. Si tratta di Stefania Seimur. I due sono stati paparazzati a Mykonos, dove il calciatore ha festeggiato il suo compleanno spegnando trentasei candeline. La conferma della relazione tra Marco Borriello e Stefania Seimur è una foto del bacio tra i due. Il calciatore e la sua nuova fiamma sono destinati a essere una delle coppie più fotografate dell’estate. Borriello e Stefania Seimur erano già stati paparazzati in America, a New York dove si trovavano per una sfilata e, successivamente, a Ibiza a casa di Marco.

Chi è Stefania Seimur, nuova fiamma del calciatore Marco Borriello

Ma chi è Stefania Seimur, la nuova ragazza di Marco Borriello? Sicuramente non è una sconosciuta. Stefania Seimur è la dea bendata del Grand Hotel Chiambretti. L’ucraina si è fatta conoscere al grande pubblico e da importanti fotografi di moda che non hanno potuto fare a meno di notare la sua bellezza. Lo stesso è stato per il calciatore Marco Borriello che non si è fatta sfuggire l’occasione ed è riuscito a conquistare Stefania Seimur.

Marco Borriello e la sua nuova ragazza Stefania Seimur: durerà?

La domanda che il popolo del web si sta facendo è se la relazione tra Marco Borriello e la sua nuova fidanzata Stefania Seimur durerà. Il calciatore è anche famoso per le sue numerose storie d’amore. Dalle foto, al momento, la coppia sembra molto unita e affiatata.