Perché Marco Bocci è stato ricoverato in ospedale? News sulle condizioni di salute dell’attore

Periodo difficile per Marco Bocci, assente ormai da due settimane da Amici. L’attore sta facendo i conti con alcuni problemi di salute che lo hanno addirittura portato al ricovero in ospedale. Ma cosa è successo al marito di Laura Chiatti? Come chiarito dallo stesso Bocci su Instagram, è stato ricoverato per una febbre troppo alta ma dietro ci sarebbe dell’altro. Il settimanale Spy ha rivelato che fonti ospedaliere hanno parlato in via ufficiosa di una meningoencefalite da herpes. Di cosa si tratta? È un’infiammazione che interessa le meningi, ovvero l’ultima barriera di difesa dell’encefalo. Marco non ha ancora confermato ma neppure smentito e si è limitato ad avvisare i suoi fan che le condizioni di salute sono in miglioramento. “Tornerò più forte di prima”, ha assicurato Bocci.

Grande spavento per Laura Chiatti e Marco Bocci

Intanto le condizioni di salute di Marco Bocci hanno preoccupato parecchio Laura Chiatti, che dal collega ha avuto i due figli Enea e Pablo. La coppia è molto affiatata e l’attrice non ha lasciato neppure per un minuto il marito mentre era ricoverato in ospedale. La Chiatti ha poi condiviso una lunga riflessione esistenziale sui social network, dove ha trovato subito l’approvazione dei suoi follower.