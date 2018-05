Marco Bocci ancora in ospedale: la visita di Francesco Arca

L’attore Francesco Arca e la sua Irene Capuano vanno da Marco Bocci

Come ormai sappiamo, Marco Bocci è da qualche tempo ricoverato in ospedale a Perugia. La causa è quella di una febbre troppo alta, anche se negli ultimi giorni si è parlato di una infiammazione. Oggi l’attore ha avuto una bella sorpresa. Francesco Arca e la sua compagna Irene Capuano sono andati a trovarlo insieme ad altri amici. Dalle foto pubblicate sui vari profili Instagram l’incontro sembra essere avvenuto in occasione del pranzo, data la presenza dei tavoli. Probabilmente, però, ancora in ospedale. Infatti, Marco Bocci ha al polso un braccialetto rosso. “Sempre più forti” scrive Bocci allegando una foto insieme ad Arca e l’amico Gianluca.

Laura Chiatti: la foto dell’abbraccio tra il marito Marco Bocci e l’ex Francesco Arca

Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci e mamma dei loro due figli, non ha lasciato nemmeno per un secondo il marito in un momento così particolare, da tenere anche aggiornati i fan sui social. Proprio qui, oggi, pubblica una foto di Marco Bocci insieme a Francesco Arca. “Il calore degli abbracci veri, squarciano il cielo” scrive la Chiatti ringraziando Arca e Irene Capuano per il gesto. Per chi non lo sapesse Laura Chiatti e Francesco Arca hanno avuto una storia d’amore in passato ma sono rimasti amici, tanto che anche i loro rispettivi partner sono in ottimi rapporti, come possiamo vedere.

Marco Bocci: cos’ha l’attore?

L’attore Marco Bocci è ancora in ospedale. Il motivo del suo ricovero non è stato ancora reso ufficiale ma si parla di un’infiammazione che interessa le meningi.