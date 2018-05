Marco Bocci sta male: l’attore è stato ricoverato in ospedale a Perugia

Problemi di salute per Marco Bocci. Dopo aver saltato la scorsa puntata di Amici a causa della febbre, l’attore è finito in ospedale. Come rivelato da Perugia Today, il marito di Laura Chiatti è andato al Santa Maria della Misericordia a causa della febbre troppo alta. Qui è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive per ulteriori accertamenti e controlli. Attualmente Bocci è ancora ricoverato ma pare che sarà dimesso nei prossimi giorni. Intanto, per tranquillizzare tutti i fan, Marco ha condiviso su Instagram un video con la moglie nel quale chiarisce che le sue condizioni sono in netto miglioramento. Lo spavento iniziale è stato grosso ma per fortuna non c’è nulla di cui preoccuparsi. “Ragazzi, tutto ok. Sto qui in ospedale per fare dei controlli, torneremo presto”, ha detto Marco Bocci su Instagram. La Chiatti ha aggiunto: “Tornerà presto alla grande”.

Marco Bocci di nuovo assente ad Amici di Mari De Filippi

Con tutta probabilità, Marco Bocci salterà anche la puntata di Amici di sabato 12 maggio. La scorsa volta Maria De Filippi – che lo ha subito salutato a inizio puntata – lo ha sostituito con Arisa. Per la prossima puntata chiamerà di nuovo la cantante o inviterà un altro personaggio famoso? Nel frattempo… tanti auguri di pronta guarigione Marco Bocci!