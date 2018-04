Marco Bocci e Laura Chiatti in arrivo il terzo figlio? L’indiscrezione di Oggi

Marco Bocci e Laura Chiatti presto genitori un’altra volta? I due hanno intenzione di allargare la famiglia

Il matrimonio di Marco Bocci e Laura Chiatti sembra non conoscere crisi. I due vivono felici e sereni la loro storia d’amore prendendosi quotidianamente cura dei loro due bambini: Enea e Pablo. Le cose tra loro procedono così bene che pare che siano intenzionati addirittura ad allargare ancora di più la famiglia. Per Marco Bocci e Laura Chiatti un altro figlio in arrivo? I due al riguardo non si sono espressi ma, al loro posto, c’ha pensato il settimanale Oggi. La notizia, nello specifico, è stata riportata nella rubrica Pillole di Gossip.

Marco Bocci e Laura Chiatti: dopo Enea e Pablo un altro figlio per la coppia?

Dopo la loro partecipazione a C’è posta per te era stata la stessa Laura Chiatti a smentire le voci su una sua possibile gravidanza. Il pancino sospetto che aveva portato i telespettatori a pensare che la Chiatti stesse nascondendo di essere incinta, infatti, era un brutto effetto giocato dal vestito largo. I fan che già allora si erano entusiasmati ora, però, possono ritornare a sperare. Come riportato nell’ultimo numero di Oggi, infatti, “Sembra che la coppia di attori stia seriamente pensando di allargare ancora la famiglia”. D’altronde già in passato Laura aveva dichiarato di volere una bambina dopo i due maschietti. Che sia arrivato finalmente il momento?

Marco Bocci ad Amici 2018: l’attore nei panni di giudice esterno

Marco Bocci è sicuramente un attore molto amato dal pubblico italiano. Il suo personaggio in Squadra Antimafia (il commissario Calcaterra) è stato molto apprezzato dai telespettatori di Canale Cinque che, oggi, continuano a seguire con entusiasmo Bocci in ogni suo progetto. L’ultimo, nello specifico, lo sta vedendo impegnato al serale di Amici 2018. La notizia della sua partecipazione al talent di Maria De Filippi ha reso felicissimi i suoi fan fin da subito. Magari prima della fine del programma sarà lui stesso a dare l’annuncio del lieto evento (al momento, infatti, nulla di ufficiale è stato detto sulla questione dai diretti interessati).