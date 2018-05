Marco Bocci “salta” una puntata di Amici: ecco perché e chi lo sostituisce

Amici 2018: Marco Bocci assente dal quinto Serale

Sabato 5 maggio nel quinto Serale di Amici 2018 Marco Bocci non ci sarà. Ad anticiparlo è Dagospia, secondo cui domani sera l’attore non siederà tra i giudici della Commissione Esterna. Dopo che la scorsa settimana ha rivisto la sua “ex” Emma Marrone, domani l’interprete di Squadra Antimafia non si farà rivedere in studio da Maria De Filippi. Niente paura però! Il motivo della sua assenza dalla trasmissione non è da ricercare nella simpatica “rimpatriata” avvenuta tra lui e la cantante sabato scorso. Le motivazioni di tale mancanza dalla popolare trasmissione di Mediaset sono ben altre.

Marco Bocci: perché domani sera ad Amici 17 Serale non ci sarà

A dire perché domani sera Marco Bocci non sarà tra i giudici della Commissione Esterna di Amici 17 Serale è sempre Dagospia. Così scrive Giuseppe Candela sulle pagine del quotidiano: “Possiamo anticiparvi che nella quinta puntata del talent show di Canale5 non ci sarà il belloccio Marco Bocci, l’attore colpito dall’influenza si ferma in infermeria“. Insomma, a quanto pare l’attore “salterà” una delle puntate condotte da Maria De Filippi per una banale influenza di stagione.

Chi sostituirà Marco Bocci nella quinta puntata di Amici

La testata comunica anche il nome di chi sostituirà Marco Bocci nella quinta puntata di Amici. Si tratta della cantante Arisa, che torna in trasmissione dopo varie ospitate al Serale e nella Scuola. La cosa simpatica è che domani Arisa ritroverà anche Simona Ventura. Nel 2012, quando entrambe erano giudici a X Factor, la prima si rivolse alla seconda dicendole “Sei falsa, ca**o!“.