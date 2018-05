I protagonisti di Uomini e Donne in vacanza a Mykonos: Marco Fantini, Beatrice Valli, Claudio D’Angelo, Ginevra Pisani, Giulia De Lellis

Cosa hanno in comune Giulia De Lellis, Marco Fantini, Beatrice Valli, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani? Gli ex protagonisti di Uomini e Donne si trovano a Mykonos in questi giorni per una vacanza di relax, spensieratezza e un pizzico di lavoro. I primi a sbarcare sull’isola greca sono stati Marco e Beatrice, che si sono concessi un viaggio in famiglia. Con loro ci sono infatti i piccoli Alle (il bambino che la Valli ha avuto dall’ex fidanzato Nicolas) e Bianca, che a breve spegnerà la sua prima candelina. La piccola comincia a muovere i suoi primi passi e non rinuncia al nutriente latte della mamma. Su Instagram Bea ha infatti confessato di allattare ancora la bambina anche se Bianca gusta già le prime pappe. A Mykonos la coppia ha coniugato relax e lavoro e si è concessa diversi shooting fotografici, regalando qualche scatto ai follower più curiosi.

Dopo Marco e Beatrice, è sbarcata a Mykonos Giulia De Lellis. Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si tratta della prima vacanza da single, senza il suo ex Andrea Damante. Proprio sull’isola greca Andrea e Giulia avevano trascorso un romantico weekend lo scorso anno. A Mykonos Giulia si è concessa la prima tintarella e ha sfoggiato gli abiti della sua linea di abbigliamento, la Sol Wears Women, creata con la madre Sandra e con la zia. Una linea che ha già lasciato il segno in tv: in una puntata di Uomini e Donne, la De Lellis ha indossato una sfavillante creazione in paillettes che è andata subito a ruba.

Claudio e Ginevra di Uomini e Donne: a Mykonos per scacciare la crisi

Nelle ultime ore sono arrivati alle Cicladi Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. I due stanno attraversando un momento di crisi e hanno deciso così di staccare la spina per ritrovarsi a Mykonos. Al momento, però, i due hanno preferito non mostrarsi insieme sui social network ma hanno taggato il medesimo hotel. Inoltre, l’ex corteggiatrice napoletana si è fatta fotografare con il vestito che Claudio le ha regalato in occasione del suo ventesimo compleanno.