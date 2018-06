Marcello Sacchetta in ospedale: il ballerino di Amici è stato operato

Marcello Sacchetta: ha ballato la finale di Amici con il menisco rotto

Marcello Sacchetta, professionista di Amici e pilastro del talent show di Maria De Filippi, ha ballato con il menisco rotto durante la finale del programma. La notizia arriva solo qualche settimana dopo dall’alzata della coppa da parte di Irama. Marcello Sacchetta si è sottoposto a un intervento ed è la sua fidanzata, Giulia Pauselli, anche lei ballerina di Amici, a informare i fan. “I super poteri non esistono ma esistono gli eroi… Quelli che ballano la finale di Amici con il menisco rotto e con grande silenzio e professionalità portano a casa il migliore dei risultati e dei successi. Per chi non conoscesse Marcello questo è Marcello!“ scrive Giulia Pauselli su Instagram.

Marcello Sacchetta: il ballerino di Amici è stato operato al menisco

Marcello Sacchetta è stato operato. “L’operazione è andata bene“ rassicura la fidanzata Giulia Pauselli. “Potete stare tutti sereni, sicuramente i vostri messaggi affettuosi lo faranno guarire prima”. La ballerina approfitta del social network per ringraziare anche tutti quelli che si stanno occupando di Marcello in questo momento difficile, dai dottori a tutto lo staff della clinica dove il ballerino è stato operato.

Marcello Sacchetta: come sta il ballerino dopo l’operazione al menisco?

Per un ballerino un infortunio non è mai facile. Ma Marcello Sacchetta ha dato già dimostrazione della sua forza e dell’amore per il suo lavoro continuando a ballare durante la finale di Amici nonostante il problema. Adesso Marcello in foto fa il segno dell’ok con la mano. Sperando che si possa presto riprendere del tutto, facciamo l’in bocca al lupo a Marcello!