Che fine ha fatto Marcello Cirillo? Dopo l’addio a I Fatti Vostri critica il programma di Rai2

Che fine ha fatto Marcello Cirillo? Dopo l’addio a I Fatti Vostri, il cantante ha rilasciato una recente intervista a Fanpage.it, in cui commenta così le ultime novità apportate allo storico programma di Rai2 diretto da Michele Guardì e condotto da Giancarlo Magalli. Ecco infatti cosa dice Cirillo a proposito dei cambiamenti-non cambiamenti relativi all’edizione 2017-2018 dello show mattutino della RAI: “(…) Hanno dovuto rifare la trasmissione fotocopia rispetto all’anno precedente, solo che al posto di Marcello Cirillo ora c’è Giò Di Tonno. Il resto è uguale“.

Marcello Cirillo via da I Fatti Vostri: “Io unico epurato. Volpe ricollocata, Giancarlo Magalli è rimasto”

Nell’intervista in questione, l’ex conduttore de I Fatti Vostri analizza anche la sua uscita di scena dal seguitissimo programma ogni anno riconfermato da RaiDue. “(…) Se facciamo bene i calcoli – confessa Cirillo a Giulio Pasqui – ci accorgiamo che l’unico epurato dalla trasmissione sono stato io. Adriana Volpe è stata ricollocata, Giancarlo Magalli è rimasto (…)“.

Marcello Cirillo lancia una “frecciatina” a Guardì: “Fai il rinnovo totale e poi è tutto come prima…”

E una “frecciatina” il presentatore TV la riserva anche a Michele Guardì, lasciando intendere che il regista sia stato poco trasparente e sincero nei suoi confronti. Sono, infatti, queste le dichiarazioni-sfogo del musicista che, per anni, ha fatto compagnia ai fedeli telespettatori della mattina di Rai2: “Avrei apprezzato sapere sin dall’inizio di esserne fuori (…) Sarebbe stato tutto più sereno. Invece se mi dici che fai il rinnovo totale e poi è tutto come prima… Lasciamo perdere“.

Cosa fa oggi Marcello Cirillo a Quelli che il calcio: “Mi diverto. Non sono riusciti a farmi sparire dalla TV”

Nonostante questo, però, Marcello Cirillo sembra aver accettato serenamente l’addio a I Fatti Vostri, tanto che oggi addirittura ringrazia anche chi lo avrebbe accompagnato alla porta, in quanto attualmente sta mettendo in discussione se stesso in nuove avventure televisive. L’ultimissima – che è una vera propria novità nel suo curriculum artistico – corrisponde alla sua presenza fissa nel cast di Quelli che il calcio, una nuova esperienza TV che lo stesso Marcello Cirillo oggi commenta col sorriso sulle labbra: “Mi diverto molto con Luca e Paolo e Mia Ceran (…) Il ruolo è completamente diverso rispetto a quello che avevo a I Fatti Vostri, così come il tipo di televisione e il target. Insomma, se c’era l’intento di farmi scomparire dalla tv non ci sono riusciti“.