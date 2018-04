Domenica In, la nuova conduttrice è Mara Venier: affiancherà Cristina Parodi da settembre

Non ci sono più dubbi: Mara Venier torna a condurre Domenica In. Dopo settimane di indiscrezioni e gossip, la conferma è arrivata su Instagram. Dove zia Mara è sempre molto attiva e dove nelle ultime ore ha condiviso un video amarcord di quando conduceva lo storico programma di Rai Uno. Lo stesso video è stato condiviso dal marito Nicola e quando un fan ha scritto“bentornata a casa tua”, la replica di Mara non si è fatta attendere. La Venier ha infatti scritto: “Grazie”. Insomma, salvo cambiamenti improvvisi, la conduttrice veneziana tornerà al timone della trasmissione domenicale dove, però, resterà protagonista anche Cristina Parodi. Nonostante il flop dell’edizione in corso la giornalista è stata riconfermata per il prossimo anno. Da settembre la Parodi si dedicherà alla prima parte, quella incentrata sulle tematiche più attuali, mentre la Venier si occuperà del segmento dell’intrattenimento, decisamente più nelle sue corde.

Domenica In: Mara Venier sfida l’amica Barbara d’Urso

Tornando a Domenica In, Mara Venier dovrà vedersela con l’amica e collega Barbara d’Urso, che da anni trionfa su Canale 5 con Domenica Live. Ci saranno scintille tra le due? Molto probabilmente no: le due si stimano a vicenda e affronteranno questa sfida con sportività. Come del resto già accaduto in passato, quando la Venier conduceva La vita in diretta mentre la d’Urso Pomeriggio 5. E come accaduto tra Barbarella e Massimo Giletti che, seppur rivali sul piccolo schermo, sono sempre stati grandi amici fuori dagli studi televisivi.

Tutte le novità in casa Rai: cambiamenti e nuove conduzioni

L’arrivo di Mara Venier non è l’unica novità in casa Rai. Dalla prossima stagione televisiva, Marco Liorni non condurrà più La vita in diretta: al suo posto ci sarà Tiberio Timperi. Liorni condurrà L’Eredità, orfana del compianto Fabrizio Frizzi. Antonella Clerici, invece, lascerà La prova del cuoco, che tornerà nelle mani di Elisa Isoardi.