Mara Venier piange a L’Isola dei Famosi: la Marcuzzi ricorda Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi, Mara Venier piange a L’Isola dei Famosi 2018: in studio applausi e commozione

Mara Venier piange mentre Alessia Marcuzzi ricorda Fabrizio Frizzi a L’Isola dei Famosi 2018. Succede nella decima puntata che Mediaset ha trasmesso martedì 27 marzo in prima serata su Canale5. Inutile dire che lo studio tutto dell’Isola dei Famosi ha applaudito a lungo al ricordo sincero fatto di Frizzi, mentre la Venier è apparsa visibilmente commossa in diretta TV. Poi, la Marcuzzi si è avvicinata all’opinionista (ex volto RAI) per stringerla a sé in un bacio di conforto, poco dopo anche dando ufficialmente il via all’ennesima puntata de L’Isola, la prima in onda dopo la scomparsa del Fabrizio della TV, conduttore tanto amato anche dai telespettatori del Biscione.

Isola, la Marcuzzi ricorda Frizzi: “Una delle persone più gentili ed educate che abbia mai conosciuto”

A L’Isola dei Famosi 2018 Mara Venier è scoppiata in lacrime quando Alessia Marcuzzi ha nominato il conduttore RAI recentemente scomparso, usando queste parole: “Lasciatemi fare un grande saluto – ha detto la conduttrice in diretta tv – per una delle persone più gentili ed educate che abbia mai conosciuto nella mia vita“. Dopo l’omaggio a Frizzi, la presentatrice di Canale5 ha poi provato ad andare avanti regolarmente con il programma, seguendo la scaletta del nuovo appuntamento con la trasmissione (poco dopo proseguita tra talk un po’ accesi e altre bordate tra i concorrenti).