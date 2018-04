Mara Venier, lascia Mediaset e torna in Rai? Ultime novità

Mara Venier nuova conduttrice di Domenica In? Da Mediaset a Rai, l’ultimissima indiscrezione

È l’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni a regalarci una chicca di gossip non poco interessante. A quanto pare, Mara Venier potrebbe essere pronta a lasciare la Mediaset. Non è la prima volta che sentiamo parlare di un possibile ritorno alla Rai della zia più amata d’Italia. Sembrerebbe essere nell’aria un qualche stravolgimento per quanto riguardo la posizione televisiva dalla simpatica ed esuberante donna. Dopo una simpatica parentesi vissuta a Canale 5, pare possa esserci la possibilità di vedere la Venier a Domenica In. Non sarebbe ovviamente un debutto quello della donna. Ricorderanno infatti in molti che Mara ha già condotto la trasmissione di cui attualmente si sta occupando Cristina Parodi.

Domenica In, torna Mara Venier? Grandi novità in vista

Su Tv Sorrisi e Canzoni ci rivelano anche quale sarebbe il ruolo di Mara Venier nel caso in cui tornasse in Rai. “Mara Venier dovrebbe tornare in Rai in un programma che l’ha vista regina per tanti anni: Domenica In. Sembra infatti che nella prossima stagione Cristina Parodi sarà confermata alla conduzione della prima parte, mentre il secondo segmento, dedicato all’intrattenimento, potrebbe tornare nelle mani di Mara, che lascerebbe Mediaset…” Un’indiscrezione questa che ci lascia tutti a bocca aperta. I telespettatori di Canale 5 si erano ormai abituati alla presenza e all’energia della Venier e ora, forse, dovranno iniziare ad abituarsi all’idea di doverne fare a meno. In ogni caso, resta ancora tutto da vedere. Al momento sembra trattarsi solo di voci di corridoio.

Mara Venier e Cristina Parodi insieme a Domenica In? Staremo a vedere

La scelta di contattare Mara potrebbe essere arrivata a seguito del scarso Domenica In in quest’ultimo periodo. Mettere alla conduzione le due sorelle Parodi non sembra infatti essere stata un’ottima scelta se si pensa ai dati di ascolto. A quest punto, non ci resta che aspettare e capire cosa bolle in pentola.