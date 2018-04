Mara Venier furiosa all’Isola dei Famosi: “Qua non si capisce niente”

Isola dei Famosi: Mara Venier stanca dei naufraghi sbotta in diretta

Mara Venier è come sempre senza peli sulla lingua. Tanto che durante la puntata dell’Isola dei famosi del 3 aprile 2018 non si è fatta tanti problemi a sbottare praticamente in diretta. Dopo il canna-gate che tanto scompiglio ha creato nel reality show di Canale 5, la Venier è stufa del gioco dei naufraghi che molto spesso non dicono tutta la verità e creano solo polemiche. Nei vari frangenti del programma, Mara ha più volte perso le staffe fino a quando ad un certo punto è letteralmente sbottata: “Qua non si capisce niente!”. Quando poi è scoppiato il litigio tra Jonathan e Alessia Mancini ha invitato il primo a dire finalmente tutta la verità e a non nascondersi per l’ennesima volta. Un consiglio che l’inviato di Verissimo ha seguito alla lettera, tanto che è poi scoppiato un putiferio in palapa ma soprattutto in studio.

Mara Venier ha sempre consigliato ai naufraghi di fare chiarezza

Non è la prima volta che Mara Venier mostra una certa insofferenza in merito alle dinamiche di gioco dell’Isola dei Famosi. Già qualche puntata fa, quando ancora si parlava del canna-gate, l’amica di Maria De Filippi ha invitato le persone coinvolte nella faccenda a fare chiarezza per evitare inutili teatrini nei prossimi mesi. Per non parlare dello sfogo della zia Mara su Instagram, non appena ha visto il selfie di Francesco Monte e Eva Henger insieme ai comici Pio e Amedeo al Maurizio Costanzo Show. “Avete la faccia come il c—o”, ha scritto sui social network Mara Venier.