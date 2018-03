Mara Venier e Antonella Clerici hanno litigato? Mara rompe il silenzio

Mara Venier e Antonella Clerici hanno litigato a Domenica In? La versione di Mara

Per chi non lo sapesse, o semplicemente non lo ricordasse, Mara Venier e Antonella Clerici hanno avuto modo di lavorare insieme in passato. Quando Mara infatti era ancora in Rai le due avevano fatto insieme Domenica In. Ora, come è noto, il modo in cui la Venier se ne è andata da quella che per anni è stata la sua rete non ha lasciato molto contenta l’opinionista dell’Isola dei Famosi. Ma quando ancora era a Domenica In, quali erano i suoi rapporti con Antonella Clerici? Che c’era dell’astio tra le due è una cosa risaputa ma oggi, sull’argomento, torna a parlare Mara.

Mara Venier e Antonella Clerici ai ferri corti a Domenica In?

Sui rapporti tra lei e Antonella Clerici parla adesso Mara Venier che, sotto un commento lasciato da un utente, l’ex conduttrice di Domenica In non ha per niente smentito l’ultima dichiarazione della Clerici. “Hai letto cosa dice Antonella Clerici sul numero di Sorrisi e Canzoni di questa settimana? Dice che per esperienza personale è meglio che le prime donne non lavorino insieme in TV” scrive un fan alla Venier su Instagram. “Scusa ma ho letto una chiara allusione a te e a quando avete fatto domenica in insieme” aggiunge poi lo stesso “Sbaglio?”. “Può darsi” ha allora risposto Mara, non negando quindi questa eventualità.

Domenica In sempre più giù con le sorelle Parodi: dopo il flop di ascolti Mara Venier pronta a prendere il loro posto?

La decisione di affidare a Benedetta Parodi e Cristina Parodi la conduzione di Domenica In non è rivelata un’idea vincente. Il flop di ascolti delle sorelle, infatti, ha spinto molti a chiedersi se non fosse arrivata l’ora di far tornare Mara Venier in RAI. Nulla di ufficiale però è stato ad oggi dichiarato al riguardo e il possibile ritorno alla Rai di Mara Venier, al momento. rimane solo una voce di corridoio.