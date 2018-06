Mara Venier torna a Domenica In e “ruba” due opinionisti a Barbara d’Urso

By

Mara Venier torna a condurre Domenica In e dal prossimo settembre sarà scontro con l’amica Barbara d’Urso a Domenica Live. Come fa sapere Spy, zia Mara ci tiene molto a questo ritorno alla conduzione e per questo ha subito richiamato nella sua squadra due suoi grandi amici. Ovvero, Giucas Casella e Cristiano Malgioglio. L’illusionista e il paroliere sono legati pure alla d’Urso e negli ultimi mesi sono stati visti proprio affianco di Barbarella, che ha voluto i due prima nel suo salotto domenicale e poi al Grande Fratello 15. Ma a quanto pare da settembre la d’Urso dovrà fare a meno di Giucas e Malgioglio: i due hanno già accettato di lavorare accanto a Mara Venier.

Giucas Casella e Cristiano Malgioglio a Domenica In con Mara Venier

Cristiano Malgioglio è pronto a portare a Domenica In un po’ di gusto pop e un po’ di gusto kitsch mentre Giucas Casella vuole riproporre i suoi numeri di ipnosi. Li stessi realizzati all’Isola dei Famosi ma anche a Domenica Live da Barbara d’Urso (come dimenticare il numero con Nadia Rinaldi?). Insomma, una parte della squadra di Mara Venier è pronta e la conduttrice veneziana è più che mai agguerrita. Soprattutto perché il ritorno alla Rai segna il ritorno alla conduzione, dopo gli ultimi anni passati a ricoprire i ruoli di opinionista e giurata. Riuscirà a battere la d’Urso? E l’amicizia tra le due durerà nonostantea questa impegnativa sfida?

La nuova Domenica In con Mara Venier e Cristina Parodi

Dopo il flop di Cristina Parodi (che non è mai riuscita a battere Domenica Live), la nuova Domenica In sarà divisa dalla giornalista e da Mara Venier. Quest’ultima si occuperà della prima parte del programma, dedicata più allo show e alla leggerezza, mentre la moglie di Giorgio Gori si occuperà dell’ultimo segmento, quello dell’attualità.