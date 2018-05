Mara Venier dimagrita: ecco come ha perso più di 10 chili

Mara Venier sempre più in forma: l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha perso 10 chili

Come forse molti probabilmente già sanno, Mara Venier sarebbe pronta a riprendere il suo posto a Domenica In il prossimo autunno. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, inoltre, l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi starebbe facendo di tutto per rendere perfetto il suo debutto. La Zia Mara, infatti, avrebbe pure iniziato una dieta ferrea ultimamente. Il motivo? Rimettersi in forma prima dell’inizio di Domenica In. Sebbene manchino ancora diversi mesi la Venier pare aver raggiunto (in pochissimo tempo) ottimi traguardi. Stando a quanto riportato, infatti, Mara avrebbe perso già ben 10 chili.

Mara Venier ritorna a Domenica In: la linea ritrovata e gli altri progetti lavorativi

“Mara Venier, che in autunno tornerà al timone della sua amata Domenica In, è corteggiata anche da un noto regista” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi. Il motivo? Pare che quest’ultimo “La vorrebbe protagonista del suo prossimo film”. Nello stesso trafiletto dedicato alla Venier, inoltre, è stato scritto: “Zia Mara intanto si sta rimettendo in forma con una rigidissima dieta a base proteica: ha giù perso oltre 10 kg ed ha già iniziato ad allenarsi quotidianamente con un severo personal trainer”. Nuovo corpo, nuovo peso e nuovi progetti lavorativi, questo per Mara Venier sembra essere davvero un momento di grandi cambiamenti.

Domenica In, Mara Venier ufficializza il ritorno: la conferma sui social

A rendere ufficiale il suo ritorno a Domenica In è stata qualche giorno fa la stessa Mara Venier. Su Instagram, infatti, la conduttrice ha pubblicato un vecchio video di lei che presentava il programma e, ai followers che le hanno scritto “Bentornata” Mara ha risposto: “Grazie”. Tutto, dunque, sembrerebbe pronto per il suo ritorno in Rai e, salvo cambiamenti improvvisi, a condurre Domenica In con la Venier la prossima stagione dovrebbe esserci anche Cristina Parodi. Quest’ultima, infatti, pare che affiancherà l’ex opinionista dell’Isola su Rai Uno (questa volta sola e non in compagnia della sorella Benedetta).