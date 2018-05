Mara Venier e Cristina Parodi: scoppiano i primi litigi per Domenica In

Cristina Parodi contro Mara Venier a Domenica In: tensione alta tra le due conduttrici

È già scontro a Domenica In tra Mara Venier e Cristina Parodi. Le due conduttrici saranno alla guida della prossima edizione del programma ma starebbero litigando per la gestione degli spazi, come fa sapere il settimanale Spy. La moglie di Giorgio Gori – che è stata riconfermata nonostante il flop di quest’anno – ha contestato la divisione degli spazi, che vede zia Mara protagonista per ben quattro ore a dispetto di un’ora concessa alla giornalista. Quest’ultima ha dunque chiesto un’ora in più ma la richiesta non sarebbe andata giù alla Venier, che per tornare a condurre su Rai Uno ha mollato i suoi impegni in Mediaset. Chi la spunterà? O questa collaborazione salterà prima di cominciare?

Il gossip di Spy su Cristina Parodi e Mara Venier a Domenica In

Come spiega la rivista edita da Mondadori, Mara Venier dovrebbe condurre la fascia oraria di Domenica In che va dalle 14 alle 18, mentre la Parodi condurrebbe soltanto l’ultima ora del programma, dalle 18 alle 19. La giornalista avrebbe però avanzato una richiesta molto chiara: quella di avere a disposizione due ore, ovvero la fascia che va dalle 17 alle 19. La Venier (che intanto è dimagrita di 10 chili) non sarebbe d’accordo: per mettersi di nuovo in gioco con Domenica In e rinunciare alle ricche offerte di Mediaset avrebbe voluto la conduzione dell’intero programma e già concedere una sola ora alla Parodi è un gesto diplomatico. Come finirà?

Perché Cristina Parodi è stata riconfermata a Domenica In

Ma perché Cristina Parodi è stata riconfermata a Domenica In nonostante il flop di quest’anno, durante il quale ha sempre perso contro la Domenica Live di Barbara d’Urso? Il motivo è semplice: la presentatrice ha con la Rai un contratto che prevede due edizioni del contenitore domenicale.