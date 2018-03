Mara Venier attacca Francesco Monte e Eva Henger dopo la foto insieme

La foto di Francesco Monte e Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo Show: Mara Venier su tutte le furie

La foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show ha lasciato tutti senza parole. A partire da Mara Venier, che non ha perso tempo ad attaccare i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. L’opinionista è rimasta letteralmente senza parole e ha condiviso un pensiero che molti hanno apprezzato, tanto da fare incetta di like e commenti in pochi minuti. La collega di Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari ha prima citato un’opera teatrale di William Shakespeare e ha poi punzecchiato pubblicamente Eva e Francesco.

Mara Venier contro Francesco Monte e Eva Henger

“Molto rumore per nulla – William Shakespeare – foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il c..o” ha scritto Mara su Instagram. Ma in realtà non è chiaro se i due abbiano fatto davvero pace: il selfie è stato fatto insieme a Pio e Amedeo, i protagonisti di Emigratis. Che si tratti di una burla del simpatico duo comico? Magari i due hanno provato a riavvicinare Monte e la Henger solo per un momento? Per ora non è chiaro: non resta che attendere la puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda su Canale 5 giovedì 22 marzo alle ore 23.30.

Tra i tanti ospiti ci saranno pure: Nadia Toffa, il padre di Francesco Monte, Mercedesz Henger, Lino Banfi, Paolo Ruffini, Iris Ferrari, Roberto Napoletano.