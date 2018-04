Isola dei Famosi 2018: Mara Venier attacca Bianca Atzei che si schiera con Jonathan

Si sa, Mara Venier non sopporta le “ingiustizie”. Così, durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2018 l’opinionista si è scagliata contro Bianca Atzei. Il motivo? Nel corso della prova con i due nominati, Alessia Mancini e Jonathan, la naufraga ha scelto di schierarsi dalla parte di “Jo”. Fin qui niente di strano, se non fosse che tra i concorrenti che hanno nominato il volto di “Verissimo” c’è anche la stessa Bianca. La scelta della cantante ha fatto rumoreggiare anche il pubblico in studio, portando la Venier a sbottare nei confronti della concorrente e a pronunciare queste parole in diretta tv: “Te l’ha dovuto ordinare Alessia. Non sai decidere da sola“.

Mara Venier contro Bianca Atzei a L’Isola dei Famosi 2018: la naufraga replica così

Una scelta, quella di Bianca Atzei, che Mara Venier evidentemente non ha apprezzato, ma che la naufraga de L’Isola dei Famosi 2018 ha motivato all’opinionista spiegando che ha deciso così perché già sapeva che Amaurys e Nino avrebbero sostenuto Alessia Mancini nella prova. Laconica la Venier ha fatto finta di crederci, non senza però evitare di avere lei l’ultima parola: “Abbiamo capito, basta che non ti metti a piangere!“, così ha detto l’opinionista rivolgendosi alla naufraga (qui i motivi della sua recente nomination per Jonathan).