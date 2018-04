Malore nella Casa di Grande Fratello 15: Alessia Prete è svenuta

Alessia Prete: la concorrente di Grande Fratello 2018 ha avuto un malore

Sembra che nella Casa di Grande Fratello 15 Alessia Prete abbia avuto un malore. Stando a quanto si apprende, la concorrente sarebbe svenuta intorno alle ore 12.00 di oggi, giovedì 26 aprile 2018. Subito dopo lo svenimento, la ragazza è stata soccorsa dagli altri partecipanti al reality e, a quanto pare, sarebbe anche stata trasportata fuori dalla Casa per gli accertamenti del caso. “Sarà stata a terra per due o tre minuti“: così avrebbe commentato la vicenda Simone Coccia Colaiuta.

Grande Fratello 15: come sta Alessia Prete dopo il malore

Al momento si dice che Alessia Prete stia meglio. Dopo il malore accusato dalla concorrente di Grande Fratello 15, in Casa il fidanzato di Stefania Pezzopane avrebbe parlato delle attuali condizioni di salute della ragazza utilizzando frasi di questo tipo: “Si è ripresa subito per fortuna“, “E’ stata forte e si è rialzata subito“. Coccia avrebbe detto ciò chiacchierando con Alberto Mezzetti. La conferma è poi arrivata dalla stessa Alessia qualche ora dopo. La concorrente è rientrata in Casa verso le 14.00, facendo sapere che la causa del malore è stata l’eccessiva “tensione addominale” e che “ora sto bene“.

Alessia Prete sviene al Grande Fratello: la diretta di Mediaset Extra si ferma

Lo svenimento di Alessia Prete nella Casa del Grande Fratello 2018 si sarebbe verificato questa mattina, verso mezzogiorno. Alcune immagini sono state mostrate dalla regia 1 della diretta di Mediaset Extra. Le immagini immortalerebbero il momento in cui in Casa scatta l’allarme, la corsa di alcuni concorrenti per soccorrere la ragazza e Baye Dame che chiede agli altri di andare in Confessionale. A questo punto, la telecamera ha smesso di riprendere e la diretta è stata sfumata.