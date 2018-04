Malgioglio: “La d’Urso non dorme da giorni per la storia di Baye Dame”

Cristiano Malgioglio parla di quello che sta accadendo al Grande Fratello e difende Barbara d’Urso

Cristiano Malgioglio furioso con Baye Dame e tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello per quanto sta accadendo ai danni di Aida Nizar. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, l’opinionista ha ammesso di non apprezzare il comportamento della maggior parte dei gieffini, rei di attuare del vero e proprio bullismo nei confronti della spagnola. Ma nel corso dell’intervista, Malgioglio ne ha approfittato anche per difendere gli autori del reality show e la conduttrice Barbara d’Urso.

Quest’ultima, a quanto pare, è la più provata dall’intera situazione: non si aspettava un risvolto del genere nel suo programma. “Voglio difendere Barbara d’Urso, che per anni si è battuta contro la violenza sulle donne e ha sempre dimostrato di stare dalla parte dei più deboli. Ora tutti ne approfittano per attaccarla, ma lei non ha colpe. È una donna molto sensibile, sono notti che non dorme perché è molto dispiaciuta per questa situazione. Voglio anche difendere il programma e gli autorevoli autori: nessuno si aspettava tutta questa cattiveria da parte dei concorrenti”, ha dichiarato Malgioglio.

Cristiano Malgioglio non conosce i provvedimenti annunciati dal Grande Fratello

Malgioglio, come del resto tutto il pubblico, non conosce la natura dei provvedimenti annunciati dal Grande Fratello e da Barbara d’Urso. “Aspetto di scoprire i provvedimenti annunciati, che ancora non conosco neanche io: sarà la produzione a decidere. Non so chi uscirà o se uscirà qualcuno, ma vorrei che venissero squalificate più persone”, ha chiarito Malgioglio. Che senza peli sulla lingua ha definito i concorrenti della quindicesima edizione della trasmissione “un branco di lupi”. Cristiano ha definito Baye Dame una persona volgare, animalesca e aggressiva, mentre di Luigi Favoloso, (ex?) fidanzato di Nina Moric ha detto: “Di Favoloso ha solo il cognome e nient’altro”.

Grande Fratello: Malgioglio difende Aida Nizar ma non del tutto

Dunque, Cristiano Malgioglio ha deciso di prendere le difese di Aida Nizar, ma non del tutto. “La difendo dagli attacchi, quelli sono inaccettabili, ma non è un personaggio che mi piace. Per questo, durante la prima puntata, gridavo per non farla entrare in gioco. Ha fatto tutti i reality possibili: lei urla e grida per farsi notare e basta. La stiamo rendendo famosa per il nulla“, ha puntualizzato il paroliere.