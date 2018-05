Magnini e Giorgia Palmas presto genitori? Il desiderio di Filippo

Filippo Magnini e Giorgia Palmas pronti a mettere su famiglia? Il desiderio dell’ex campione di nuoto di diventare padre

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas. I due, stando alle ultime indiscrezioni, starebbero così bene insieme che pare che ultimamente lo sportivo abbia manifestato un’altra volta il desiderio di voler diventare presto padre. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, Magnini starebbe pensando sempre più costantemente a mettere su famiglia. Con Giorgia Palmas? Probabilmente. I due si conoscono da poco ma il forte feeling e la complicità potrebbe spingerli a diventare, forse, genitori molto presto.

Filippo Magnini papà: Lui e Giorgia Palmas sognano già un bebè?

In diverse occasioni, in passato, Filippo Magnini aveva già manifestato più volte la sua voglia di paternità. Con Federica Pellegrini, infatti, era finita anche per questo motivo. Lui voleva una famiglia mentre lei, al contrario, aveva ben altri obiettivi da raggiungere prima di pensare al matrimonio. Con Giorgia Palmas, però, Magnini sembra aver trovato un ottimo equilibrio. Come scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi, difatti, “Si dice che il nuotatore abbia un forte desiderio di diventare padre…”. Sarà con Giorgia Palmas che Filippo coronerà presto il suo sogno?

Federica Pellegrini sempre più vicina al suo allenatore: l’indiscrezione sul cugino di Filippo Magnini

Un’altra notizia di gossip che continua ad essere riportata dai giornali è quella secondo la quale Federica Pellegrini sarebbe ultimamente sempre più vicina al suo allenatore Matteo. L’uomo in questione, nello specifico, è il cugino di Magnini. Alcuni maligni, inoltre, avrebbero anche parlato di un presunto allontanamento di Filippo nei confronti di Matteo, che adesso sembrerebbero non essere più in contatto. Queste, però, al momento rimangono solo voci, tant’è che ad oggi Federica Pellegrini continua a dichiararsi single e senza alcun legame sentimentale.