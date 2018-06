Luigi Mastroianni e il suo rapporto con il fratello Salvo: i commenti degli heaters? “Non li leggo più”

Del rapporto e l’affetto che lo lega al fratello Salvo (affetto dalla Sindrome di Down) Luigi Mastroianni ne è sempre andato fiero. Sia a Uomini e Donne che sui social, inoltre, l’ex corteggiatore ha ribadito più volte di essere molto legato a lui. Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine infatti il siciliano, parlando dei suoi sogni presenti e futuri, di menzionare Salvo non ne ha proprio potuto fare meno. Quello che più gli affatto male, da quando ha raggiunto la popolarità, è stato leggere i commenti degli heaters che sui social lo accusavano di strumentalizzare il fratello. A questi però Luigi Mastroianni oggi ha riposto, ribadendo il fatto di aver imparato a non prestare più attenzione alle loro accuse.

Se l’ex corteggiatore potesse scegliere, quale tra le doti che gli mancano vorrebbe avere? A questa domanda Luigi, senza peli sulla lingua, ha riposto: “Il menefreghismo. Tengo alle piccole cose, sono puntiglioso e me la prendo per tutto. Vorrei essere più leggero, meno razionale. Ma qualche piccolo passo avanti lo sto facendo”. Come? “Sui social network, ad esempio, ho imparato a fregarmene dei commenti della gente: all’inizio mi dispiaceva quando mettevano in dubbio il rapporto con mio fratello Salvo, mi arrabbiavo quando mi accusavano di strumentalizzarlo. Poi ho imparato a farmi furbo e ora non leggo più i commenti e i messaggi che mi arrivano, se non quelli degli amici”.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi

Questo, come ribadito da Luigi nel suo ultimo post sui social, non è certo un bel periodo per Mastroianni. Mentre lui infatti parlava dei suoi sogni e le sue speranze, Sara Affi Fellanello stesso numero di Uomini e Donne Magazine confermava la loro crisi di coppia. Tra di loro tornerà presto il sereno o la loro storia è destinata a naufragare? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che vedere come si evolveranno le cose.