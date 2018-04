Luigi Favoloso vuole lasciare Nina Moric? Le ultime dichiarazioni al GF

Luigi Favoloso pronto a lasciare Nina Moric dopo il suo ingresso al Grande Fratello? Le sue parole all’interno della Casa

Luigi Favoloso, entrato al Grande Fratello come fidanzato di Nina Moric, potrebbe aver manifestato la volontà di ritornare single all’interno della Casa più spiata d’Italia. Come mostrato infatti oggi durante il day time il ragazzo, forse anche perché invaghito di Patrizia, ha affermato di non avere dei dubbi sulla sua storia d’amore fuori dal reality. Le cose con Nina Moric, stando a quanto da lui dichiarato, non andrebbero poi così bene ultimamente e questo, al GF, lo starebbe mandando in crisi. Luigi Favoloso vuole lasciare Nina Moric per mettersi con Patrizia o la sua è più un esigenza personale? Il gieffino non hai mai affermato direttamente di voler chiudere con la Moric ma le sue ultime dichiarazioni, ad onor del vero, sembrerebbero suggerire il contrario.

Luigi Favoloso in crisi al Grande Fratello: i problemi con Nina Moric prima di entrare nella Casa

Avendo tanto tempo a disposizione per pensare Luigi Favoloso nella Casa del Grande Fratello ha passato in analisi il suo rapporto con Nina Moric. “Vorrei avere notizie da fuori” ha prima confidato Favoloso agli altri inquilini del GF. Il feeling con Patrizia Bonetti lo avrebbe un po’ mandato in confusione ma, di fatto, i problemi con la sua fidanzata (fuori) avrebbero delle radici più profonde. Luigi Favoloso, infatti, riferendosi alla sua storia d’amore con la Moric, in confessionale ha spiegato: “Ci siamo fatti travolgere dai guai dimenticando quello che voleva dire stare insieme. Io ho capito delle cose che non mi vanno più bene e ho deciso di cambiarle nella mia vita”.

Luigi Favoloso e Nina Moric: ci sarà un faccia a faccia al Grande Fratello?