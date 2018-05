Luigi Favoloso squalificato dal Grande Fratello 2018 (video)

Grande Fratello 2018: squalificato Luigi Favoloso

Luigi Favoloso è stato squalificato dal Grande Fratello 2018. La squalifica del concorrente è arrivata nella quinta puntata del reality show, andata in onda martedì 15 maggio in prima serata su Canale5. Ad annunciare il provvedimento è stata Barbara D’Urso in diretta tv. La conduttrice ha riunito tutti i concorrenti ancora in gara e ha comunicato loro la decisione presa dalla produzione. A nome di tutto il programma, infatti, la presentatrice ha così letto il contenuto della busta contenente la disposizione riservata all’ex fidanzato di Nina Moric.

Perché Luigi Favoloso è stato squalificato dal Grande Fratello 2018

Su Canale5 la D’Urso ha anche spiegato perché Luigi Favoloso è stato squalificato dal Grande Fratello 2018. Queste le parole pronunciate in puntata dalla conduttrice. “Alle 4 di notte – ha detto la presentatrice in diretta TV – Luigi, durante una personalissima protesta col GF per quanto riguarda le sigarette, ha preso una maglietta bianca e, con un rossetto, ha fatto una orrenda scritta sessista. Ha indossato questa maglietta, l’ha tenuta addosso, qualcuno di voi l’ha vista. Poi, ti sei pentito Luigi, ma ormai è troppo tardi (…)“. “Episodi“, quelli che hanno portato alla squalifica di Favoloso, giudicati dal GF “inqualificabili” e che, per questo motivo, “non si possono tollerare“. Tra l’altro, il concorrente aveva già ricevuto un’ammonizione con nomination (per il “caso Aida Nizar”) ed era già stato ripreso per aver “preso in giro” la senatrice Stefania Pezzopane per la sua statura.

Grande Fratello 15: Favoloso si ritira prima della squalifica

Luigi Favoloso, però, si è ritirato dal Grande Fratello 15 prima di essere squalificato. In diretta tv la D’Urso ha così commentato la decisione del concorrente: “Luigi, avevi scelto di lasciare il gioco per seguire Nina. Non potevi sapere che ci sarebbe stata la tua squalifica dal gioco. Comunque, per quanto ci riguarda devi lasciare la Casa“. Poco prima del provvedimento, Favoloso aveva già deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il programma per risolvere fuori dalla trasmissione i suoi problemi sentimentali con Nina Moric.

