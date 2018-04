Favoloso e Patrizia, parla Barbara d’Urso: “Anche lei è impegnata”

Grande Fratello 15, Patrizia è fidanzata ma ci prova lo stesso con Luigi Mario Favoloso: la rivelazione di Barbara d’Urso

L’intesa tra Luigi Mario Favoloso e Patrizia Bonetti si fa sempre più intensa al Grande Fratello. Il fidanzato di Nina Moric ha instaurato un feeling speciale con la ventiduenne anche se quest’ultima non è single come qualcuno pensa. Patrizia, come rivelato da Barbara d’Urso a Domenica Live, è infatti impegnata. Da qualche mese sta uscendo con un imprenditore il cui nome è ancora ignoto. Non è chiaro se sia un vero e proprio fidanzamento, Barbarella si è limitata a parlare di “un intrigo che dura da 2-3 mesi”. Dunque, Patrizia era impegnata prima di entrare nella Casa di Cinecittà: è bastato conoscere Luigi per cambiare subito idea?

Nina Moric ha lasciato Luigi Mario Favoloso al Grande Fratello

In attesa di capire di più sulla situazione sentimentale di Patrizia Bonetti, Nina Moric ha deciso di lasciare Luigi Mario Favoloso. La modella croata non ha apprezzato il comportamento del fidanzato al Grande Fratello e ha scelto di chiudere la relazione dopo quattro anni insieme. L’annuncio è arrivato dalla stessa Nina sui social network, ma al momento Favoloso è all’oscuro di tutto. Barbara d’Urso ha spiegato che comunicherà la novità nel corso della prossima puntata del reality show: come reagirà Luigi a tale notizia?

Grande Fratello: chi è Patrizia Bonetti

Patrizia Bonetti è nata e cresciuta a Bologna, ma vive a Roma dove studia Scienze Politiche alla Luiss. Oltre a studiare, fa anche la modella e sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Vive nel lusso e gira con l’autista. È molto attenta al suo aspetto fisico: si cura con creme e integratori e pratica con assiduità pilates, tennis e crossfit. In passato ha avuto tre fidanzati famosi: Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci (ex marito di Anna Falchi), Claudio D’Alessio (figlio di Gigi D’Alessio).