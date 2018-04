Luigi Favoloso, il messaggio di addio di Nina Moric: colpo di scena al GF

Grande Fratello, Nina Moric lascia Luigi Favoloso: l’ultimo spiazzante messaggio

In queste settimane non si fa altro che parlare di questa quindicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. L’atteggiamento di alcuni concorrenti del reality-show sta creando non poche polemiche all’interno del mondo dello spettacolo e non solo. La stessa presentatrice ha dichiarato di essere rimasta senza parola di fronte a determinate cose accadute nel corso di questi ultimi giorni. Oltre agli atti di bullismo contro la spagnola e ultima arrivata Aida Nizar, un’altra particolare vicenda sta facendo chiacchierare moltissime persone. Luigi Favoloso si è avvicinato sempre di più a Patrizia Bonetti, nonostante sia fidanzato con la bellissima e nota Nina Moric. Ad oggi, la situazione sentimentale del ragazzo è ufficialmente cambiata. A fronte delle cose viste e sentite, la modella croata ha deciso di lasciare il suo uomo.

Nina Moric, l’ultimo messaggio a Luigi Favoloso: il concorrente del GF diventa single

È entrato nella Casa più spiata d’Italia dichiarandosi fidanzato e innamoratissimo di Nina. In ogni caso, a sole due settimane dall’inizio del GF 15, Luigi è tornato single. La Moric ha infatti deciso di chiudere la sua relazione con il gieffino dopo aver visto molto vicino ed interessato a Patrizia Bonetti. Prima della nuova diretta condotta dalla d’Urso, la croata ha inviato al suo ormai ex un messaggio di addio attraverso i social. “L’amore a volte perde, ma non è l’amore in sé a perdere, ma tutto ciò che c’è di cornice. Ho perso la fiducia, mi hai mancato di rispetto e così abbiamo perso noi. E mi piace pensare che forse… eravamo le persone giuste al momento sbagliato. E avrai alte braccia che ti stringeranno, altri occhi che ti guarderanno… e conosceranno i tuoi punti deboli. Mi mancheranno le nostre litigate, le nostre risate, le nostre passioni, le nostre conversazioni. […] Quattro anni pieni di sogni, svaniti in un attimo. E tutto questo lo sto dicendo con amore. Con tutto l’amore che ci siamo promessi ma tu ti sei dimenticato e hai perso… […]. Ciao Favs.. Nina!”

Luigi Favolos single dopo Nina Moric: la modella corata lo lascia al Grande Fratello 2018

Insomma, Luigi ora è single e chissà come prenderà la notizia. Intanto. c’è qualcuno che dice che i due si erano lasciati già un mese prima che lui entrasse nella Casa più spiata d’Italia. E c’è addirittura chi tra i concorrenti di questo Grande Fratello sta insinuando che Favoloso abbia consumato con la bella Patrizia Bonetti.