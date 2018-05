By

Luigi Favoloso dopo Patrizia Bonetti interessato a Mariana? I due sempre più vicini al Grande Fratello

Patrizia potrebbe non essere l’unica ragazza su cui Favoloso ha puntato gli occhi al Grande Fratello. Il fidanzato della Moric, infatti, pare essersi avvicinato ultimamente molto a Mariana, la concorrente che al GF aveva tradito la Bonetti nominandola (e nascondendole tutto). Oggi a parlare di Mariana e Favoloso è stata proprio Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. La conduttrice, infatti, ha rivelato ai telespettatori di aver assistito, poco prima della diretta, ad una scena avvenuta tra i due dentro la Casa. Luigi e Mariana sarebbero sempre più vicini al GF e questo, come sottolineato anche ieri dalla d’Urso, potrebbe tanto far arrabbiare Patrizia e Nina Moric fuori dalla Casa.

Barbara d’Urso commenta in diretta il Grande Fratello: “Ho visto qualcuno fare i grattini ad una ragazza e questo qualcuno è Luigi Favoloso”

Di Luigi Favoloso e Mariana si era già parlato ieri a Pomeriggio Cinque. Gli ospiti chiamati da Barbara d’Urso a commentare il Grande Fratello, infatti, non avevano potuto fare a meno di notare una complicità sospetta tra i due. La sensazione dei presenti, inoltre, è stata poi confermata ieri dalla d’Urso che, anche oggi, di Favoloso e Mariana è tornata a parlarne. “Vi dico solo che due minuti fa ho visto qualcuno fare i grattini ad una ragazza e questo qualcuno è Luigi Favoloso” ha esordito infatti oggi Barbara prima di iniziare il programma. “Stava facendo i grattini a Mariana” ha poi aggiunto la stessa “E di questo non sarà contenta Nina Moric e anche Patrizia”.

Luigi Favoloso dimentica Patrizia Bonetti con Mariana? Una nuova coppia potrebbe nascere al GF

Dopo l’uscita di Patrizia Bonetti dalla Casa del Grande Fratello alcuni dubbi starebbero affollando al momento la mente e il cuore di Luigi Favoloso. La sua storia travagliata con Nina Moric e il passato di Patrizia l’avrebbero messo in difficoltà, fino a spingerlo a mettere in dubbio molte cose nella Casa. Possibile che, visti gli ultimi sviluppi, Favoloso stia veramente provando a rimpiazzare la Bonetti con Mariana?