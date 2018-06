Luigi Favoloso commenta la lite tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli: tutto quello che pensa l’ex concorrente del GF dei due rivali

Sulla diatriba che in questi giorni ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona ha voluto dire la sua nelle ultime ore anche Luigi Favoloso. Come molti probabilmente già sanno, infatti, i rapporti tra i due e l’ex concorrente del Grande Fratello 15 non sempre sono stati dei migliori. Diverse le vicende che, nello specifico, hanno portato Favoloso a scontarsi sia con Fabrizio Corona che con Selvaggia Lucarelli in passato.Ma ora che a fronteggiarsi sono due dei suoi più conosciuti rivali, cosa pensa di tutto questo Luigi Favoloso? Ebbene, a questa domanda il fidanzato di Nina Moric (o forse ancora ex?) ha risposto proprio sui social, pubblicando una storia che di certo ha lasciato poco spazio all’immaginazione.

Luigi Favoloso contro Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli: ecco da che parte sta l’ex gieffino

Con lo stile pungente che spesso ha contraddistinto le sue uscite, Luigi Favoloso si è espresso anche in merito alla lite che ha visto schierati ai lati opposti Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona dopo Non è l’Arena. “Nel litigio tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli, io tifo per un meteorite che li colpisca entrambi”, questo il messaggio che l’ex gieffino ha pubblicato su Instagram, taggando addirittura i diretti interessati nella storia. Arriverà una loro risposta a questa provocazione o tutto cadrà nel dimenticatoio nel giro di 24 ore?

Corona Vs Selvaggia Lucarelli: lo scontro continua

La Lucarelli, probabilmente volontariamente, a Favoloso (almeno fino ad ora) ha deciso di non rispondere. La blogger, infatti, pochi minuti fa ha pubblicato una stories senza mai menzionare l’ex concorrente del GF. Allo stesso modo, inoltre, Selvaggia non ha nemmeno controbattuto al post pubblicato stamattina da Corona. Neanche quest’ultimo, inoltre, ha ancora risposto a Favoloso. Sceglierà anche lui di ignorare Luigi oppure risponderà a tono alla provocazione? Staremo a vedere.