Luigi Favoloso al GF: il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia

Grande Fratello 15, Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più complici: il fidanzato di Nina Moric invaghito di un’altra ragazza?

Dopo Filippo e Lucia un’altra coppia potrebbe prossimamente nascere al Grande Fratello 15. Si tratta nello specifico di Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti. Questa volta, però, le conseguenze di questo amore potrebbero essere molto più difficili da gestire per i due. Il motivo? Come molti probabilmente già sanno Favoloso è già fidanzato fuori con la conosciutissima Nina Moric. Nelle ultime clip mandate in onda durante il day time di oggi, tuttavia, è possibile vedere il concorrente del GF sempre più vicino a Patrizia. I due, infatti, stanno passando sempre più tempo insieme e la loro complicità li sta sempre di più unendo, tanto da mandare addirittura in crisi Luigi.

Luigi Favoloso al GF dimentica Nina Moric? Lui e Patrizia Bonetti sempre più vicini

La prima a dire la sua in confessione sul rapporto con Luigi Favoloso è stata proprio Patrizia Bonetti. “Io e Luigi ce la spassiamo” ha infatti dichiarato l’ex di Gianluca Vacchi “È un ragazzo molto intelligente e a me l’intelligenza colpisce”. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Stiamo creando un bel rapporto ed è una persona molto speciale”. Favoloso, invece, in merito al suo rapporto con Patrizia ha detto in confessionale: “Con patrizia ci sta tanta complicità”. I due poi, rimasti soli, in tarda serata si sono avvicinati molto e questo, di fatto, ha confuso il fidanzato di Nina Moric che, rivolgendosi a Patrizia ha confessato: “Basta… se non succede un disastro!”.

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti: un’altra coppia sta nascendo al Grande Fratello?

Forse è ancora troppo presto per parlare di innamoramento ma, ad oggi, le ultime affermazioni di Favoloso sembrerebbero non lasciare spazio a dubbi. Il fidanzato di Nina Moric parrebbe aver indirettamente confermato di essere attratto da Patrizia. Il suo legame con l’ex moglie di Fabrizio Corona, tuttavia, lo ha fermato dal fare qualsiasi passo falso al riguardo. Riuscirà a mantenere fermo nella sua posizione anche nei giorni a seguire? Staremo a vedere.