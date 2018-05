Luigi Favoloso eliminato al GF? Il pubblico potrebbe salvarlo, il motivo

Luigi Favoloso rischia l’eliminazione al televoto, ma il pubblico del Grande Fratello potrebbe salvarlo

Luigi Favoloso potrebbe lasciare il Grande Fratello questa sera. L’ex fidanzato di Nina Moric rischia di essere eliminato attraverso il televoto, che lo vede affrontare Aida Nizar, Alberto e Simone Coccia. Tutti e quattro sono riusciti ad attirare l’attenzione. In particolare, gli ultimi due sono apprezzati dal pubblico. Ma per quanto riguarda Luigi e la concorrente spagnola il discorso è ben diverso. Infatti, Favoloso non è molto amato dai telespettatori. Infatti, rischia di dover varcare la porta rossa per lasciare definitivamente la Casa più spiata d’Italia. Diversi sono i litigi in cui lo vediamo protagonista. A Mattino 5 viene sottolineato il fatto che l’ex di Nina Moric sia sempre al centro dell’attenzione a causa di accese discussioni. In particolare, l’abbiamo visto scontrarsi con Danilo, nelle ultime ore. Oltre lui, anche Aida è stata affrontata da Luigi. Nel frattempo, però, potrebbe non essere ancora certa la sua eliminazione. Ricordiamo che la Nizar non è molto acclamata dal pubblico, sebbene sia stata difesa apertamente da tutti i telespettatori durante i vari litigi con gli altri concorrenti. A salvare Luigi potrebbe essere, inoltre, anche il meccanismo del gioco.

Luigi Favoloso nel mirino dei telespettatori, ma la sua presenza conviene al Grande Fratello

Floriana Secondi a Mattino 5 fa notare che la presenza di Luigi conviene molto al programma e al pubblico. Sappiamo bene che i telespettatori amano anche vedere un po’ di confusione all’interno dei reality. Favoloso è molto bravo a creare scompigli, visto che è quasi sempre protagonista di discussioni molto accese. Proprio per questo motivo, il pubblico potrebbe scegliere di salvarlo e di far uscire così Aida. Un punto a favore di Favoloso è il fatto che sta cercando di creare anche delle storie d’amore all’interno della Casa. Inizialmente l’abbiamo visto avvicinarsi a Patrizia Bonetti. In questo modo ha causato la fine della sua relazione con Nina. Ora lo vediamo molto vicino a Mariana Falace. Con quest’ultima, però, ultimamente i rapporti sono cambiati.

Grande Fratello, Luigi Favoloso non passa inosservato

Luigi ha litigato anche con Mariana, con cui sarebbe potuta iniziare una storia. I due hanno avuto un acceso litigio, che ha portato la Falace in lacrime. Favoloso non sta passando, dunque, inosservato all’interno del reality. Il suo atteggiamento potrebbe salvarlo, ma anche provocargli l’eliminazione. Sono molti attualmente i telespettatori che vorrebbero vederlo fuori.