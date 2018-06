Luigi Favoloso e Nina Moric sono tornati insieme: l’annuncio ufficiale

Grande Fratello, Luigi Favoloso e Nina Moric di nuovo insieme: la dedica di lui sui social

È di nuovo scoppiato l’amore tra Luigi Favoloso e Nina Moric o, forse, non è mai finito. Stanotte, infatti, con un lungo messaggio pubblicato sui social l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto far sapere ai suoi fan di essere tornato insieme alla showgirl. Durante il reality, a causa della vicinanza di lui ad alcune ragazze della Casa, le cose non andavano bene per la coppia ma oggi, a distanza di poche settimane dalla fine del GF, sembra essere tornato il sereno. I fan di Favoloso e Nina ieri, sentendo la voce della modella in una stories pubblicata da Luigi su Instagram, questo ritorno di fiamma un po’ lo avevano preannunciato. Hanno dovuto aspettare la sera, tuttavia, per avere la conferma ufficiale.

Luigi Favolo torna insieme a Nina Moric e scrive: “Credo nel destino”

La foto pubblicata sul suo profilo Instagram e le parole scritte nel suo post da Luigi Favoloso non lasciano spazio ad alcun dubbio: lui e Nina Moric sono sicuramente tornati insieme. “Credo nel destino, e incontrarti in una grande città come Milano dovrebbe essere considerato un caso, ma non è questa la situazione, non è un caso se scegliamo gli stessi posti, perché a noi piacciono le stesse cose” ha scritto infatti Favoloso. “Potremmo ignorarci, potremmo fingere di non conoscerci, ma non saremmo noi, non saremmo ciò che siamo stati per 4 anni” ha poi aggiunto lo stesso.

Luigi Favoloso e Nina Moric di nuovo insieme, la conferma: “Se c’è una storia che non può finire, quella è la nostra”

La dedicata alla sua fidanzata, poi, l’ex gieffino l’ha chiusa così: “Più ti ho vicina, più capisco i miei sbagli, più ti ho vicina e più capisco che se c’è una storia che non può finire, quella è la nostra”. Con Nina quindi, dopo le incomprensioni del passato, è ufficialmente tornato il sereno.