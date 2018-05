Luigi Favoloso al GF: “Volevo un figlio da Nina Moric, lei me l’ha negato”

Luigi Favoloso al Grande Fratello: il gieffino voleva un figlio da Nina Moric

Luigi Favoloso al Grande Fratello fa una confessione importante. Il concorrente rivela durante un confessionale di aver desiderato un figlio insieme a Nina Moric. Pare, però, che la modella croata non fosse pronta a fare questo passo. Sappiamo bene che la showgirl sta affrontando un periodo molto complicato, a causa della sua distanza dal figlio, che da tempo non può vedere. Forse proprio per questo motivo, Nina ancora non si sarebbe sentita pronta a mettere al mondo un altro bambino. Ma Luigi, nel frattempo, rivela di aver avvertito questo desiderio circa un anno e mezzo fa. Il gieffino confessa che avrebbe voluto diventare un genitore proprio insieme a Nina. Più volte, Favoloso avrebbe chiesto alla Moric di mettere su famiglia. Proprio la risposta negativa della modella croata avrebbe portato Luigi ad allontanarsi sempre di più. Ormai questa coppia sembra aver concluso la sua storia d’amore definitivamente. A chiudere ufficialmente la relazione ci ha pensato Nina, dopo aver visto Favoloso in atteggiamenti affettuosi con Patrizia Bonetti.

Luigi Favoloso fa un’importante confessione al Grande Fratello

Luigi avrebbe voluto un figlio con Nina. Ma la modella croata avrebbe sempre negato questa possibilità al giovane. Questo rappresenterebbe uno dei tanti motivi per cui Favoloso non riuscirebbe più a portare avanti una relazione con la Moric. Quest’ultima, in questi anni, non avrebbe più dato al gieffino le dovute attenzioni. Ma non solo, il desiderio di diventare padre, contrastato proprio da Nina, avrebbe portato Luigi a prendere sempre di più le distanze. Intanto, Favoloso ammette di voler parlare con la Moric prima di chiudere definitivamente questa storia, sebbene ormai la modella croata abbia annunciato la fine.

Luigi Favoloso voleva un figlio con Nina Moric, ma lei si sarebbe rifiutata

Dopo questa confessione importante, Favoloso ammette di voler conoscere meglio Patrizia fuori, ma prima deve fare i conti con Nina. All’interno della Casa, Luigi non ha voluto lasciarsi andare con la Bonetti, che è stata eliminata con il televoto dal pubblico. Il concorrente ha sempre dichiarato di voler portare rispetto a Nina e alla sua famiglia di fronte alle telecamere. Non solo, Favoloso si è ritrovato anche a dover difendere la modella croata da una forte accusa lanciata da Aida Nizar.