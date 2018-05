Luigi Favoloso al GF: ecco come sta vivendo la fine della storia con Nina

Luigi Favoloso al Grande Fratello: la reazione inaspettata dopo la fine della storia con Nina Moric

La reazione di Luigi Favoloso al Grande Fratello, dopo la rottura con Nina Moric, stupisce tutti. Infatti, il concorrente sembra non essersi per nulla scomposto di fronte alla decisione presa dalla modella croata. Dopo essersi avvicinato a Patrizia Bonetti, il gieffino ha compreso di non riuscire più ad accettare il comportamento di Nina. In particolare, pare che le ultime vicende abbiano portato la Moric ad allontanarsi da Luigi, dandogli meno attenzioni. Sappiamo bene che la showgirl sta vivendo un periodo molto difficile, visto che non può stare accanto a suo figlio, il quale vive con mamma di Fabrizio Corona. Proprio ciò, avrebbe portato Nina a diventare più fredda nei confronti di Favoloso. Così quest’ultimo ha scelto di avvicinarsi a Patrizia, senza però superare il limite. Infatti, lo stesso concorrente ha dichiarato di voler portare rispetto alla Moric e alla sua famiglia. Nonostante ciò, Nina non è riuscita ad accettare le parole dette da Luigi, tanto da lasciarlo libero. La storia tra Favoloso e Nina è finita. Il concorrente lascia tutti senza parole con la sua reazione.

Nina Moric lascia Luigi Favoloso al GF: ecco come reagisce il gieffino

Non appena Barbara D’Urso ha rivelato a Luigi che Nina ha reagito male di fronte alle sua parole e al suo atteggiamento all’interno della Casa, il concorrente non sembra essersi scomposto più di tanto. Leggendo le parole scritte in questi giorni dalla Moric sui social, non abbiamo potuto non notare le lacrime di Favoloso. Nonostante ciò, il gieffino non ha voluto avere un confronto telefonico con la modella e né esprimere il suo dolore. Durante la diretta di Mattino 5, è stato possibile vedere Luigi felice in giardino. Il concorrente canta e balla insieme agli altri concorrenti. Gli opinionisti e la stessa Federica Panicucci hanno notato questa strana reazione di Luigi.

Luigi Favoloso felice e spensierato nella Casa dopo la fine della storia con Nina Moric

Forse Luigi non vuole far vedere a tutta Italia i suoi attuali sentimenti. Sta di fatto che, attualmente, non sembra essere molto triste per la fine della sua storia con Nina. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi, dove spiega le sue ragioni e i motivi per cui ha lasciato Luigi Favoloso.