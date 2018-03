Luciana Littizzetto: la gaffe sul neo di Filippa Lagerback

Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e la gaffe sul neo di Filippa Lagerback: Striscia la notizia bacchetta la comica

Non è sfuggita ai telespettatori più attenti e a Striscia la notizia, la gaffe di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa ai danni di Filippa Lagerback. In uno dei suoi lunghi monologhi la comica torinese ha affrontato il tema della chirurgia estetica e – dopo aver rivelato di non essere mai ricorsa al bisturi – ha punzecchiato la showgirl svedese. Lucianina ha fatto notare ai telespettatori che sul viso della compagna di Daniele Bossari qualcosa era cambiato. Da qualche tempo l’ex modella non ha infatti più il neo vicino la bocca che l’ha contraddistinta fin dagli esordi nello spot della birra Peroni. Appena la Littizzetto ha menzionato un probabile intervento di chirurgia, la Lagerback ha interrotto la collega, rivelando che in realtà è stata costretta a rimuoverlo per una questione di prevenzione.

Perché Filippa Lagerback ha tolto il neo vicino la bocca

“Il mio medico mi ha consigliato di rimuoverlo perché stava crescendo e poteva diventare un neo pericoloso” ha fatto sapere Filippa Lagerback a Che tempo che fa a proposito dell’insinuazione di Luciana Littizzetto. Insomma, altro che attenzione maniacale all’aspetto fisico, la futura signora Bossari ha agito solo e soltanto per una questione di salute! Una vera e propria gaffe quella di Luciana, che è stata subito bacchettata dagli autori di Striscia la notizia. E dal pubblico a casa, che non ha apprezzato la scarsa attenzione della Littizzetto nei confronti della collega. Senza contare che Filippa è apparsa piuttosto infastidita dall’intera vicenda. Saranno riuscite a chiarirsi dietro le quinte?