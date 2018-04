Lucia pianto disperato al GF: Il motivo? Filippo Contri e il suo fisico

Grande Fratello, Lucia piange per Filippo: il motivo che la fa soffrire tanto

Lucia Orlando si è appena lasciata andare in un pianto disperato nella Casa del Grande Fratello. Il motivo? Filippo Contri, il concorrente al quale lei si sarebbe particolarmente legata in questi giorni. La ragazza, da quando si è avvicinata al gieffino, si sarebbe fatta prendere infatti da uno strano malessere. Lucia, nello specifico, si sentirebbe fisicamente inadeguata rispetto a Filippo, che secondo lei invece è fisicamente perfetto. Prima d’ora la Orlando ha anche raccontato di non essersi mai fatta questo genere di problemi e di essersi sempre accettata. Filippo, però, adesso l’avrebbe letteralmente mandata in crisi.

Lucia Orlando piange per Filippo: Veronica e Baye Dame arrivano a consolarla

La prima a chiedere spiegazioni a Lucia sull’argomento è stata Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo, infatti, non ha potuto fare a meno di notare il malumore dell’amica e, per questo motivo, le ha chiesto se fosse disposta a parlarne. Dopo le prime titubanze, allora, Lucia ha confessato a Veronica di sentirsi fisicamente meno bella di Filippo. “Cicciotta” e “Un po’ tanta” sono state nello specifico le parole usate dalla gieffina. Subito dopo, a Baye Dame, la Orlando ha confermato la stessa cosa, scoppiando però a piangere questa volta. Sia Baye che Veronica ovviamente si sono apprestati a consolare la ragazza che, nonostante ciò, ha stento è riuscita a trattenere le lacrime.

Grande Fratello: Lucia Orlando e Filippo Contri sono la prima coppia di questa edizione

Dopo un primo avvicinamento nel cuore della notte Lucia e Filippo si sono lasciati poi travolgere dalla passione nella Casa del Grande Fratello. I due, in questo modo, sono ufficialmente diventati la prima coppia di questa edizione. Molti concorrenti, però, non sembrerebbero essere convinti dalla cosa e, già nei giorni scorsi, hanno manifestato le loro perplessità su questo feeling, a dire loro, sospetto.